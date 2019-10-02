Шпигунський екшн: який фільм зніматиме Том Круз в Україні

Голлівудський актор Том Круз прибув в Україну, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Знаменитість вже відвідав столицю України, Одесу, а також Львів. Наразі відомо, що майбутній кінопроєкт зніматиметься у жанрі "шпигунський екшн"

Як повідомляє прес-служба Одеського морського порту, продюсерська група знаменитості відвідала пасажирський термінал порту, локації з видами на вантажні причали, 22-поверховий готель "Одеса", естакаду порту і Потьомкінські сходи.

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Зазначається, що кінематографісти звернулася до адміністрації з проханням забезпечення конфіденційності, відтак на заході не було журналістів і шанувальників актора.

Перший заступник начальника адміністрації порту Олександр Зубика розровів, що чималий інтерес продюсерської групи викликали кінетичний фасад і великий хол морського вокзалу та приміщення торгового центру "Гранд-Європа".

Зазначається, про майбутню картину відомо тільки те, що зніматиметься вона у жанрі "шпигунський екшн".



Том Круз в Одесі / Прес-служба Одеського морського порту

Що відомо про візит Тома Круза в Україні?

Про прибуття голлівудського актора Тому Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня. Тоді ж очевидці почали публікувати перші фото Тома Круза у столичному метро. Поруч з актором помітили і найближчого радника Президента України Володимира Зеленського – Андрія Єрмака. Охорона не дозволяла впритул підходити до актора, але прихильникам все ж вдалось зробити кілька світлин на фоні актора. "Так, Том Круз в Києві. Де? Звичайно в метро! Це все, що вам потрібно знати в цей вечір", – про це навіть сповістили в Київському метрополітені.

Наступного дня 1 жовтня стало відомо, що Том Круз зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Тоді ж і фанати дізнались, що американець прибув в Україну на запрошення президента, а також щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, аби відвідати Україну.

Після офіційної зустрічі в Офісі Президента Том Круз з режисерською групою відправився на прогулянку Києвом. Разом з мером Києва Віталієм Кличком Том Круз сходив на Подільсько-Воскресенський міст, в парк "Муромець", а також на пішохідно-велосипедний міст. Також брат мера Володимир влаштував Тому Крузу оглядову екскурсію над Києвом на вертольоті.

Після столиці Том Круз вирушив до Одеси, де пообідав та поспілкувавсі із прихильниками. Одне з перших фото опублікувала на своїй сторінці в Фейсбуці директор БФ "Холідейз" Олена Орлова.

Згодом 2 жовтня Том Круз на власному літку знаменитість прилетів до Львова. Актор завітав на площу Ринок, де зустрівся з мером міста Андрієм Садовим.

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