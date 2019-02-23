Скандал з Анною та Марією Опанасюк на Євробаченні: окупанти кличуть співачок назад у Крим

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Окупанти кличуть співачок назад у Крим скандальних Анну та Марію Опанасюк
Окупанти кличуть співачок назад у Крим скандальних Анну та Марію Опанасюк / Фото з відкритих джерел

Учасниць дуету ANNA MARIA, які брали участь у Національному відборі на Євробачення-2019 та відмовилися визнати війну Росії проти, окупанти покликали виступати в анексований Крим.

Представник місцевої проросійської окупаційної влади Григорій Іоффе наголосив, що співачок завжди раді бачити на півострові, пишуть "РИА Новости".

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В інтерв'ю на одному із українських телеканалів сестри Анни та Марії Опанасюк відзначились не одним скандальним висловом. Зокрема, дівчата зазначили, що "Україна втратила Крим". Крім того вони не змогли відповісти на питання щодо нинішнього статусу Криму.

Тепер окупант Іоффе заявляє, що дівчата "не піддалися на політичні провокації" і проявили себе як "справжні кримчанки". Окрім того, він зізнався – із сестрами Опанасюк із дитинства і спостерігав "за їхнім ростом" давно. 

Тепер їм треба буде пройти крізь серйозні неприємності на Україні, але вони повинні пам'ятати, що завжди зможуть повернутися до Криму й будуть тут бажаними людьми і кримчанками,
– заявив він.

За його словами, позиція ANNA MARIA з приводу приналежності півострова, на його думку, тільки зміцнює їх "гідне звання його уродженок".

Що відомо про скандал навколо гурту ANNA MARIA: дивіться відео


як реагують українці на скандал із  ANNA MARIA
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Теги: Євробачення 2019 Новини України LifeStyle Євробачення Сестри Анна Марія Опанасюк Анексія Криму Музика Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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