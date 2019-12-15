Скандальна Маргарита Паша прокоментувала результати Міс Світу-2019

У Великобританії пройшов один з найпопулярніших конкурсів краси – Міс Світу-2019. За головну корону поборолись красуні із 114 держав, однак перемогу зуміла здобути представниця Ямайки. Українка Маргарита Паша, яка раніше відзначилась скандальними заявами, увійшла до топ-40 конкурсу краси.

Як відомо, грандіозний конкурс пройшов у Лондонській виставковій залі. Саме там організатори встановили чималий подіум, по якому крокували ефектні красуні з усього світу. За правилами конкурсу, дівчата презентували свій талант, фігуру в купальнику, особливе вбрання, яке показувало культуру країни, та розкішну вечірню сукню. За результатами всіх етапів Міс Світу-2019, корону і престижний титул отримала представниця Ямайки Тоні-Енн Сінгх.

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Водночас 24-річна українка Маргарита Паша увійшла до 40 найвродливіших дівчат. Вже після конкурсу харків'янка вирішила прокоментувати результати голосування. Відповідний допис вона розмістила на інстаграм-сторінці.

Всім дуже дякую за підтримку! Ви найкращі! Топ-40, вважаю величезним проривом, оскільки було дуже багато гідних представниць європейських країн, які не пройшли, у них грандіозні проєкти і візитки!

– написала Маргарита Паша.

Красуня публічно привітала п'ятірку переможниць Міс Світу-2019, до якої увійшли конкурсантки з Ямайки, Франції, Індії, Нігерії та Бразилії. Вона зазначила, що їхні благодійні проєкти можуть вразити кожного. А от в Україні реалізувати свої задуми вкрай складно, переконана Маргарита Паша. Причина у всьому – брак фінансування від держави.

"На жаль, наша країна не виділяє своїй Міс кошти для того, щоб вона змогла зробити масштабний благодійний проєкт в своїй країні. Я вдячна кожному спонсору, партнеру, хто допоміг мені підготуватися до конкурсу, я зробила все можливе!" – додала Маргарита Паша.

До допису Міс Україна-2019 прикріпила фрагмент свого виступу у Лондоні. На кадрах видно, як Маргарита Паша танцює національний танець козачок.

Цікаво, що допис Маргарита Паша написала російською мовою. Саме мовне питання допомогло Маргариті Паші потрапити у перший гучний скандал після перемоги на вітчизняному етапі шоу. Тоді красуня з Харкова відмовилась давати інтерв'ю українською.

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У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким воно буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки мовою, якою я хочу. Чи закон України не дозволяє мені думати російською?

– заявила після скандалу Маргарита Паша.

Чималий резонанс змусив її дещо змінити ситуацію. Маргарита Паша заявила , що є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку та державну мову, а також, що завжди вірила у верховенство права та демократичних свобод її громадян".