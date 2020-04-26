Скільки вам потрібно грьобаних грошей, – Леся Нікітюк звернулась до шахраїв у соцмережах

Українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася до організаторів так званих акцій, які використовують її ім'я з метою шахрайства. Вона розповіла, що зараз й досі мережею поширюються розіграші автомобілів, які нібито проводить зірка. Для того, щоб взяти участь, людям необхідно скинути певну суму на вказаний номер картки.

Леся Нікітюк наголосила, що їй в особисті повідомлення написали тисячі людей з приводу такого обману. Про це телеведуча розповіла на своїй інстаграм-сторінці.

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Зірка записала емоційне відеозвернення, в якому закликала організаторів таких акцій нарешті закінчити це шахрайство.

Хлопці, я звертаюся до вас чисто по-людськи. Напишіть мені і скажіть, скільки вам потрібно грошей, щоб мені перестали писати тисячі людей і говорити, що я кинула їх на гроші. Скільки вам потрібно грьобаних грошей? Напишіть, я готова вам заплатити, щоб ви закінчили цей розвод,

– прокоментувала Леся Нікітюк.

Крім цього, вона опублікувала скриншот однієї зі сторінок, на якій проводиться так званий розіграш автомобіля BMW.



Шахраї використовують ім'я Лесі Нікітюк у своїх розіграшах / Фото інстаграм @lesia_nikituk

Українська телеведуча також повідомила, що звернулась до кіберполіції з відповідною заявою.



Леся Нікітюк подала заяву до кіберполіції /Фото інстаграм @lesia_nikituk

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