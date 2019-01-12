Старий Новий рік: прикмети, традиції, як святкувати в Україні

Традиція святкувати Старий Новий рік в Україні йде від розбіжності Юліанського календаря (або інакше календаря "старого стилю") і Григоріанського календаря – того, за яким зараз живе практично весь світ. Розбіжність календарів становить 13 днів. Таким чином Старий Новий рік 2019 святкують в ніч з 13 на 14 січня.

Чому ми святкуємо Старий Новий рік 2019

Старий Новий рік – це рідкісний історичний феномен, додаткове свято, який з'явилося в результаті зміни літочислення. Це свято відзначається переважно в тих країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем.

Читайте також: Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями

Раніше на Русі користувалися юліанським календарем, що складається з 12 місяців, назви яких були пов'язані з явищами природи. До ХХ століття календар Російської імперії (до складу якої входили території України) на 13 діб відставав від Європи, яка давно перейшла на Григоріанський Календар. Щоб скоротити цей розрив в 1918 році декретом Ради Народних Комісарів був здійснений перехід на григоріанський календар – новий стиль, а 14 січня – день Святого Василя – виявився старим Новим роком.

Як святкувати Старий Новий рік

До вечері, як і на Святвечір, сідає вся сім'я. Дуже важливо, щоб одяг цього дня був ретельно випраний та чистий. Після вечері треба обов'язково зайти до сусідів і попросити один у одного вибачення за можливу провину один перед одним, аби Новий рік зустріти в мирі та злагоді.



Старий Новий рік 2019: в Україні в цей вечір готують "щедру" кутю

Вечір напередодні Нового року дає шанс і тим хлопцям, які зазнали невдачі під час сватання. Саме в цей вечір можна зробити другу спробу. Правда, для цього потрібно застати дівчину вдома, а це дуже важко, так як по селу вже ходять дівочі ватаги щедрувальників. Щедрувати дівчата могли лише під вікнами будинків і то лише ближче до кінця Щедрого вечора, тобто до опівночі.

Читайте також: Як правильно святкувати український Старий Новий Рік

Якщо вийти на подвір'я опівночі, то можна відчути, як Новий рік проганяє Старий. У перший день Нового року найбільш поширеним був, та і зараз залишається, обряд посівання. Вважається, що цей обряд прийшов до нас ще з дохристиянських часів, адже наші пращури зустрічали Новий рік не взимку, а навесні і тому обряд посівання пов'язаний з надіями на добрий урожай. Засівали здебільшого діти, причому щедріше всіх обдаровували тих, хто прийшов в будинок першим.



Старий Новий рік 2019 в Україні: обряд просівання

Ворожіння на Старий Новий рік

Особливої ​​уваги заслуговують дівочі гадання. Що тільки не робили представники слабкої половини, аби дізнатися, що ж готує їм примхлива доля. Спробуйте, хоча б таке: перед сном покладіть під подушку гребінець, при цьому примовляючи: "Суджений мій ряджений, розчеши мені голову!". Той, хто уві сні буде чесати голову, той і буде судженим.

Що не можна робити на Старий Новий рік

Вважається, що у цей день не слід вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік. Також багато хто досі вірить, що на Старий Новий рік та у Василів вечір не можна нічого давати в борг, інакше весь рік в боргах проведеш.

Існує і більш дивна прикмета – якщо 14 січня винести сміття, то й щастя з хати винесеш. Забобонні люди вірять, що в перший день Старого Нового Року до хати першим обов’язково повинен увійти чоловік, саме тому посівати ходять тільки хлопці.

Народні прикмети на Старий Новий рік

• Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.

• Якщо на Святвечір (6 січня) готували Багату кутю, то на Меланки (13 січня), день що передує Василю, або ж Новому року за старим стилем – щедру, яку заправляли смальцем. Саме тому цей вечір і називається Щедрим.

• Якщо на Василя в цей день туман – до урожаю.

• Коли 14 січня багато пухнастого інію на деревах, рік буде багатий на мед.

• Завірюха у Василів вечір віщує великий урожай горіхів.

• Якщо Василева ніч зоряна, то літо буде ягідним.

Читайте також: Рецепти куті з пшениці і рису: як приготувати