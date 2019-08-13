"Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії

Екранізація популярних в Америці підліткових книжок страшилок, благословенна на успіх самим Гільєрмо дель Торо.

Режисер, який в 2018-му зібрав Оскар, Золотий глобус і премію BAFTA за режисуру "Форми води", взявся за цей проект у 2016-му. Зараз його ім'я біля будь-якого фільму множить інтерес глядачів, як мінімум, вдвічі. Спочатку дель Торо пророкували режисерське крісло, але він уступив Андре Овредалу, а сам став продюсером та співавтором сценарію.

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"Страшнi iсторii для розповiдi у темрявi": офіційний кадр з фільму

В "Страшних iсторiях для розповiдi у темрявi" немає нічого оригінального, але це не заважає фільмові залишатись ефектним. В його основу лягли книжки Елвіна Шварца. Письменник черпав натхнення з усних легенд і в період 1981-1991 років видав три томи страшилок для молодшого і середнього шкілького віку. Ілюстрував книжки Стівен Гаммел, малюнки якого викликали багато суперечок щодо доцільності такої творчості в дитячій літературі.

Події фільму розгортаються в 1968-му у невеличкому американському містечку. Дрібні розповіді об'єднують спільною сюжетною лінією і вкидають в центр подій групку лузерів. Майже як у популярному серіалі "Дивні дива", про який ще недавно говорили всі через вихід нового сезону.



"Страшнi iсторii для розповiдi у темрявi": офіційний кадр з фільму

"Страшнi iсторii для розповiдi у темрявi" зберігають дель-торівську манеру звертатись до ностальгії у багатьох аспектах. Це і вже згадані "дивні" діти 80-тих, і автомобільні кінотеатри, де дивляться "Ніч живих мерців". Моментами фільм навіть перегукується з "Пунктом призначення". В "Страшні історії" вплели згадки про війну у В'єтнамі і вибори президента США. На телеекранах у кадрі показують Річарда Ніксона, як частину відповідної фільму жахів атмосфери.

Зарубіжні критики добре зустріли "Страшнi iсторii для розповiдi у темрявi", оскільки фільм вдало об'єднує малі історії у одну велику. І навіть якщо мурашки по шкірі не залишаються надовго, вони все ж є. Бо страх завжди може застати зненацька (майже, як реклама).

Рейтинг стрічки на IMDb – 6,6. Вікове обмеження – 16 років.

"Страшнi iсторii для розповiдi у темрявi": дивіться трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb