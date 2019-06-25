Студія "Квартал 95" запускає шоу "Де-мократія?", у якому критикуватиме Зеленського

Українська студія "Квартал 95" знайшла стендап-коміка, який за умовами нового шоу буде аналізувати те, що відбувається в Україні і критикуватиме чинного президента Володимира Зеленського – колишнього керівника студії.

Нова аналітична телепрограма стартує 29 червня о 20:15 в ефірі каналу "1+1". Ведучим проекту стане Валерій Жидков – сценарист, телеведучий та автор сценаріїв для шоу "Вечірній квартал". В основу кожного з випусків програми будуть братися актуальні події та проблеми поточного тижня.

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Валерій в своєму проекті дасть довгоочікувані відповіді на питання: у чому причина тих чи інших вчинків політичних сил, що керує політиками і чому виходить так, що у нас нічого не виходить,

– заявляють у студії "Квартал 95".

У прес-службі компанії додають, що проект "Де-мократія?" з "елементами гумору" підніме питання, що стосуються демократії: про владу народу, в чому вона полягає і чи є якийсь зміст у цій гучній назві.



Валерій Жидков – ведучий нового проекту "Де-мократія?" / Прес-служба

Що відомо про відхід Зеленського з "Квартал 95"?Після перемоги на останніх президентських виборах Зеленський припинив участь у проектах, в яких був ведучим, режисером чи актором. Так, телешоу "Ліга сміху" тепер веде його колега, учасник студії "Квартал 95" – Євген Кошовий. Студія "Квартал 95" створює фільми, серіали, а також гумористичні програми. Бізнес-партнер президента Борис Шефір разом із Володимиром Зеленським є співвласниками групи компаній "Квартал 95".