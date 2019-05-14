Створили унікальний шрифт за мотивами знаменитих картин: фото

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Літера Z, стилізована під картину Едварда Мунка "Крик"
Літера Z, стилізована під картину Едварда Мунка "Крик" / Instagram // cess_tm

Іспанська дизайн-студія CESS створила шрифт незвичайний шрифт – Artphabet (гра слів від art – мистецтво та alphabet – абетка). 26 літер англійського алфавіту стилізували під роботи відомих митців.

У креативному проекті знайшлось місце для художників Едварда Мунка, Енді Ворхола, Василя Кандинського, Рене Магрітта, Мауріца Ешера, Фріди Кало і навіть архітектора Антоніо Гауді. 

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Ідею реалізували в рамках акції "36 днів шрифту": графічних дизайнерів запрошували створювати по одній літері або цифрі кожного дня впродовж зазначеного терміну.  

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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