Створили унікальний шрифт за мотивами знаменитих картин: фото
Іспанська дизайн-студія CESS створила шрифт незвичайний шрифт – Artphabet (гра слів від art – мистецтво та alphabet – абетка). 26 літер англійського алфавіту стилізували під роботи відомих митців.
У креативному проекті знайшлось місце для художників Едварда Мунка, Енді Ворхола, Василя Кандинського, Рене Магрітта, Мауріца Ешера, Фріди Кало і навіть архітектора Антоніо Гауді.
Читайте також: Філософія Гауді: чим унікальні творіння славетного архітектора
Ідею реалізували в рамках акції "36 днів шрифту": графічних дизайнерів запрошували створювати по одній літері або цифрі кожного дня впродовж зазначеного терміну.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі