Супермодель Аліна Байкова зізналася про своє ставлення до Зеленського

Знаменита українська модель Аліна Байкова зізналася, як ставиться до теперішнього президента України Володимира Зеленського.

Про це Аліна розповіла в інтерв'ю з Катериною Осадчою в "Світському житті".

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Супермодель зазначила, що підтримувала кандидата Володимира Зеленського та голосувала за нього з Нью-Йорку.

"Я за Володимира Зеленського голосувала, у Нью-Йорку пішла і зареєструвалася. Мені подобається його настрій, подобається як він звертається до людей. От навіть коли він просив зробити інавгурацію 19 травня, а її зробили 20, він офіційно в Instagram вибачився перед усіма за те, що будуть затори. Трамп спілкується через Twitter, а наш президент через Instagram, це така нормальна тема загалом", – наголосила Байкова.

Аліна Байкова поділилася своїми сподіваннями стосовно того, що Зеленський "зробить те, що вона хотіла зробити загалом і їй не потрібно буде ставати президентом".