Голлівудські зірки, моделі та співаки не лише цілодобово працюють та проводять весь свій час на розкішних подіях. Вдома на них чекають такі ж діти, як у звичайних сім'ях, які хочуть турботи, любові та підтримки від знаменитих батьків. Що говорять про своїх нащадків селебрітіз – читайте у нашій добірці.

У День захисту дітей 24 канал пропонує вам зазирнути за лаштунки життя світових зірок, які часто відмовляються від виснажливих зйомок, турів чи кастингів заради своїх дітей. Адже саме вони рятують їх у моменти розпачу, депресії та завжди підтримають у разі поразки.

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Анджеліна Джолі

Іноді, коли я хочу в черговий раз підкорити світ, я нагадую собі, що важливіше прямо зараз сісти і запитати мого сина, як він себе почуває, і просто поговорити з ним про життя.



Анджеліна Джолі – мама шести дітей / Фото E! News

Різ Візерспун

"Якщо хтось думає, що працювати і виховувати дітей – це просто, то вони жорстоко помиляються. Якщо ви візьметеся за все відразу, то просто зійдете з розуму! Я можу кілька років сидіти без роботи, а потім впритул зайнятися кар'єрою. Але в ці моменти я однаково переживаю, що не можу часто бачити дітей. Я сумую за ними".



Різ Візерспун – мама трьох дітей / Фото The Daily Mail

Арнольд Шварценеггер

Тут потрібна дисципліна. Буджу їх в 6 ранку, влітку ганяю по футбольному полю, а взимку на лижах, змушую обливатися холодною водою. Коли діти бавляться, шумлять і не звертають уваги – голосно кричу по-німецьки: "Айн, цвай", на рахунок "драй" вони зазвичай затихають.



Арнольд Шварценеггер – батько чотирьох дітей / Фото Rare.us

Сальма Гаєк

"Коли Валентині (донька Сальми – LifeStyle 24) не було й місяця, тітка дала мені найкращу пораду: засинай з нею щоночі, співай для неї і качай на руках. Тому що одного разу ти не зможеш цього зробити, і цей час настане дуже скоро".



Сальма Гаєк має одну доньку / Фото The Daily Mail

Джулія Робертс

Зараз я намагаюся дзвонити моїй мамі Бетті регулярно, тому що думаю: "А що, якщо Хейзел (донька Джулії, – LifeStyle 24) не буде дзвонити мені два тижні?" З нею я пізнала материнство з іншого боку.



Джулія Робертс – мама трьох дітей / Фото Pinterest

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Гайді Клум

"Я не з тих мам, які вважають свій будинок музеєм, забороняють дітям чіпати якісь речі і вимагають, щоб все лежало на своїх місцях. Якщо ви прийдете до нас додому, вас зустріне величезний слон або лев. Іграшки та дитячі речі у нас всюди!"



Гайді Клум – матір чотирьох дітей / Фото BCK Online

Ніколь Кідман

Я хочу захистити своїх дітей від болю. Але розумію, що негаразди формують характер. Завжди важко відступити і дозволити своїм дітям пережити важкий досвід.



Ніколь Кідман – мама чотирьох дітей / Фото Infertility Aide

Роберт де Ніро

У мене шість чудових дітей. Ростуть онуки. Звичайно, часом буває непросто. Адже вони від різних матерів і різного віку. Усім потрібен особливий підхід і увага ... Знаєте, один з найважливіших уроків, який я вивчив з моменту, коли вперше став татом, – це бути щирим. І тоді ж пообіцяв самому собі, що, скільки б дітей у мене не було, я буду з кожним говорити і кожного уважно слухати. Найголовніше – якраз слухати. Говорити часто складніше, та й, може, менш важливо.



Роберт де Ніро – батько шести дітей / Фото The Daily Mail

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Ума Турман

Коли інші батьки говорять вам: "Після народження дітей ваше життя ніколи не буде колишнім", ви думаєте: "Чому вони не можуть контролювати себе, а постійно говорять і говорять про своїх дітей? Це така нудьга". А потім у вас народжується дитина і ви починаєте робити те ж саме.



Ума Турман – мама трьох дітей / Фото Pinterest

Кеті Голмс

"Не хочеш одягати пальто перед виходом на вулицю? Ок, тоді підемо так, а коли замерзнеш, сама попросиш теплий одяг". Сурі одягається так, як хоче і коли хоче. Я хочу, щоб вона виросла творчою особистістю і навчилася виражати себе. Я думаю, що це дуже важливо для самоідентифікації дитини".



Кеті Голмс є матір'ю однієї доньки / Фото The Blast

Девід Бекхем

Відверто кажучи, ми в 99% випадків дозволяємо нашим дітям робити все, що їм заманеться, бо нам хочеться, щоб у них було звичайне життя.



Девід Бекхем – батько чотирьох дітей / Фото з соцмереж