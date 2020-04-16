Там живе казка: 7 найкрасивіших бібліотек світу

Бібліотека – це не завжди сіре нудне місце, де потрібно працювати із запиленими книгами. Поки ви залишаєтесь вдома на карантині, пропонуємо розвіяти цей стереотип. Можливо, коли ви повернетесь до звичайного ритму життя, ви обов'язково підете у вашу місцеву бібліотеку.

Ми зібрали для вас найкрасивіші бібліотеки з різних куточків світу, де просто магічний інтер’єр.

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Rijksmuseum Reading Room, Амстердам

В приміщенні не лише можна читати чи працювати за комп’ютером. Там також є музей, де зібрана величезна колекція старовинних гравюр.



Бібліотека в Нідерландах

В бібліотеку не впускають людей молодших ніж 16 років. А у залі постійно працює людина, яка завжди допоможе з пошуком потрібної інформації чи книжки.

Real Gabinete Portugues de Leitura, Ріо-де-Жанейро

Бібліотека була побудована в 1837 році групою імігрантів з Португалії. У той час це була перша будівля, яку побудували для розвитку португальської культури в країні.



Бібліотека в Бразилії

В будівлі зібрано близько 350 тисяч рукописів та книг. Окрім цього, там зберігається велика колекція картин.

Strahov Monastery Library, Прага

Одна із найвідоміших бібліотек світу розташована в Страговському монастирі в Чехії. Це місце щороку відвідують дуже багато туристів.

Книги у бібліотеці поділені на 2 зали: духовна і філософська література. До того ж, окрім бібліотеки, монастир славиться своїми броварнями.



Одна з найвідоміших бібліотек світу, розташована в Чехії

Admont Abbey Library, Австрія

Бібліотека розташована в абацтві Адмонт та була побудована у 1776 році. Її довжина складає 70 метрів, а ширина – 14 метрів: це найбільша бібліотека при монастирі.

Колекція налічує близько 70 тисяч книг. Інтер’єр будівлі прикрашав своїми фресками Бартоломео Альмонтонте і скульптурами Йосиф Стаммель – вони вважались одними із найкращих митців свого часу.



Австрійська бібліотека

Trinity College Library, Дублін

Це найстаріша бібліотека в Ірландії – її історія починається в 1592 році. Сьогодні в стінах будівлі зберігається близько 5 тисяч різних журналів, книг та рукописів.

У бібліотеці Трініті Коледжу зберігається знаменита середньовічна Келльська книга: чотири Євангелія разом з тлумаченнями, які прикрашені мініатюрами і візерунками.



Найстаріша бібліотека Ірландії

Suzzallo Library, Вашингтон

Це найвідоміша будівля у Вашингтоні та головна бібліотека університету. Її назвали в честь президента закладу, який пішов у відставку в 1926 році.

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В будівлі зараз нараховується близько 6 мільйонів різноманітних книг, а головною фішкою бібліотеки є величезна колекція дитячої літератури.



Бібліотека в столиці США

Canadian Library of Parliament, Оттава

Найпопулярнішою та найкрасивішою частиною бібліотеки є її стара частина, яка залишилась незайманою за весь час існування будівлі. Інші частини були відремонтовані після пожежі в 1916 році.



Бібліотека в Канаді

Однак незважаючи на новий ремонт та інші втручання, деякі елементи декору таки збереглись.