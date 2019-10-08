5 речей осіннього декору: поради дизайнера

Із настанням осені та наближенням холодної пори ми все більше відчуваємо потребу в затишку. Особливо це стосується місця, де перебуваємо кілька годин перед і після робочого дня – нашого дому. Наповнювати його теплом можуть не лише обігрівачі або каміни, а й правильний декор.

Про п'ять найголовніших прикрас оселі восени редакція LifeStyle24 запитала у дизайнерки інтер'єру Юлії Сушицької. За її словами, наша квартира чи будинок зараз мають дихати кольорами осені: "Це усі варіанти охри – жовтий, помаранчевий і червоний, а ще глибокий зелений та оливковий. Більшість з них є приглушеними, не такими яскравими, як літні відтінки. Якщо ж говоримо про декорування помешкання, то зважте на текстиль, зокрема в'язані пледи, також обов'язково подумайте про світло", – переконана вона.

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Отож, вашій увазі добірка із топ-5 речей, якими можна прикрасити дім осінньою порою:

1. Додаткове світло

Експертка з підбору декору вважає: восени світло в домі повинне бути точковим, тобто спрямованим лише на певну частину кімнати. Таким джерелом, як каже вона, можуть бути настільні лампи, гірлянди та свічки з аромаоліями (лаванда, троянда, цитрусові). "Цього буде достатньо для відпочинку, наприклад, перегляду фільмів. Коли я приходжу додому у вечірню пору, то вмикаю лише додаткове освітлення. Приміром, як готую на кухні, то світиться тільки під моєю кухонною поверхнею", – розповідає Юлія Сушицька.



Додатковим джерелом світла слугують свічки / Pinterest



Гірлянди теж додадуть затишку в кімнаті / Pinterest

2. В'язані елементи

На думку дизайнерки, саме речі, виконані в'язкою, є чи не одним із найважливіших атрибутів осені в домі. Тому їх у будинку може бути кілька. "Майте в'язані пледи з великими китицями чи помпонами, або ж обирайте плетені "наволочки" для подушок. Також одягайте довгі светри. Це подарує вам теплоту", – радить наша співрозмовниця.



Читаючи книгу чи насолоджуючись улюбленим напоєм, ви можете вкритись в’язаними пледами / Pinterest



Осінній декор / Pinterest

3. Вази, пляшки та рослинні композиції

Наші кімната, кухня, коридор чи навіть ванна виглядають буденно без речей, які можуть їх оживити. Нехай це і дрібнички. "Саме за допомогою мініатюрного декору можна створити бажаний затишок. Придбайте пляшку-колбу з тонованого скла й покладіть туди гілочки бавовни, комишу, прикрасьте її шишками або листочками з дерев. Ще одна деталь, яка, мабуть, найпопулярніша в Європі, – осінній вінок на двері, з тими ж листками та відповідними прикрасами. Уявіть: ви тільки зайшли додому, як уже бачите натяк на пору року!" – ділиться секретами Юлія Сушицька.



Пляшечка з тонованого скла – невід’ємний декор у будинку під час осені / Pinterest



Осінній декор / Pinterest

4. Гарбузи

З осінню у нас асоціюється урожай. Непогано було б поселити його частинку і в себе у вітальні чи на кухні. Перша асоціація з городними багатствами цієї пори – гарбуз. "Він може бути або справжнім, або, наприклад, з мішковини. Мінімалістично, однак ефектно виглядає тоді, коли ви пофарбуєте його в білий колір. Якщо ж маєте дітей, то взагалі можете влаштувати інтерактивне заняття: розмалюйте гарбуз разом! А після такої творчості прикрасьте його осіннім декором на свій розсуд", – каже дизайнерка інтер'єру.



Вдалим елементом декорування може бути і ось такий білий гарбуз / Pinterest

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5. Посуд

Восени важливо не лише те, чим ми вкриваємось або куди саме спрямоване наше додаткове світло. Погляньмо в кухонну шафу для посуду. Що там? Якщо більшість однотонних тарілок чи такі, орнамент яких нам уже приївся, то час подумати про нове начиння! Наша співрозмовниця радить обирати, зокрема, керамічні тарілки. "Кераміка має бути красива. Придивіться до посуду з флористичними принтами, дерев’яними або золотими вставками. Можете обрати цілком дерев’яний посуд. У такому страви смакуватимуть вам по-особливому", – зазначає вона.



Приклади кераміки із дерев'яними вставками, які так доречні в осінньому декорі / Pinterest



Посуд, що додає настрою / Pinterest