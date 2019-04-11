Торт "Снікерс" – рецепт вишуканого десерту

Торт "Снікерс" – це неймовірно ніжне поєднання пухкого шоколадного бісквіту та смажених солених горішків з кремом зі згущеного молока. Слинка потекла? Мерщій готувати цей вишуканий десерт!

Як приготувати шоколадний бісквіт

Інгредієнти для бісквіту:

– 6 яєць;

– 2 жовтка;

– 150 г цукру;

– 150 г муки;

– 30 г какао або керобу

1. Щоб у вас випікся пухкий та пружний бісквіт, нам потрібно збити яйця з жовтками з додаванням цукру до максимально стійкої маси. По часу це має зайняти до 10 хвилин.

2. Муку та какао потрібно попередньо просіяти через сито та невеликими частинами додавати у яєчну масу, делікатно вимішуючи наш майбутній бісквіт лопаткою.

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3. Після отримання однорідної маси виливаємо її у круглу форму для випікання розміром 20 сантиметрів у діаметрі.

4. Випікати бісквіт потрібно 35 хвилин при температурі 160 градусів. Перевіряємо його на готовність дерев'яною шпажкою по центру коржа. Наша шпажка має бути сухою.

5. Готовий бісквіт має повністю охолонути і тільки тоді за допомогою гострого ножа ми розрізаємо його на половину.

Як приготувати начинку для торту "Снікерс"

Інгредієнти для начинки:

– 1 банка згущеного молока;

– 300 грам пісочного печення;

– 300 грам арахісу;

– 100 грам грецьких горіхів;

– 100 грам вершкового масла



Рецепт торту "Снікерс"

1. Подрібнюємо печення на маленькі шматочки.

2. Додаємо до печення м'яке вершкове масло та згущене молоко.

3. Підсмажуємо арахіс та грецькі горішки з додаванням солі на сухій сковорідці.

4. Змішуємо горішки та суміш зі згущеного молока та печеня.

5. Ретельно перемішуємо начинку до однорідної маси.

6. Викладаємо перший корж шоколадного бісквіту та накладаємо начинку.

7. Накриваємо торт другим коржем.

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Як приготувати шоколадний ганаш

Інгредієнти для ганашу:

– 250 г 80% шоколаду;

– 250 мл вершків;

– 40 г сиропу глюкози;

– 55 г вершкового масла;

– 80 мл цукрового сиропу



Простий рецепт приготування торту "Снікерс"

1. Розігріваєм вершки з додаванням сиропу глюкози та цукрового сиропу.

2. Шоколад та масло топимо на паровій бані та додаємо його в готову, теплу вершкову масу.

3. Поливаємо торт шоколадним ганашем.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак