Тренди весни 2020: що ми будемо одягати цього сезону

З приходом весни, кожна з нас намагається бути в тренді та одягатися відповідно до тих канонів, які започаткували провідні дизайнери під час показів на Тижнях моди. Ретельно слідкувавши за колекціями гуру модної індустрії, пропонуємо вам переглянути та обрати для себе речі, які будуть на піку саме цієї весни.

Раніше ми знайомили вас з модними кольорами Pantone на 2020 рік, втім ще раз наголосимо на тому, що підкорять нас 12 відтінків. Найголовнішим кольором стане – класичний синій. Якщо ви любите поєднувати яскраві кольори, то до вашої уваги Інститут кольору пропонує залучити в образи червоний, жовтий, біскайський зелений, спокійний відтінок голубого, оранжевий, пастельний та інші.

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Трендові кольори весна-літо 2020

Дізнатися про те, що буде модним та трендовим – завжди приємно та цікаво. Мода на речі із сезону інколи або кардинально змінюється, або кочує з сезону в сезон. Тож для того, аби ви були завжди в тренді, ми розповімо вам про речі, які навесні найбільше домінуватимуть.

Сорочки з бантами

Сорочка з бантом – це не лише красиво й мило виглядає, але й досить офіційно, тож зможе виручити вибір вашого вбрання на будь-який вихід: на роботу, в театр, на ділову зустріч. Такі сорочки добре поєднуються з класичними чорними штанами, спідницею-олівцем, та навіть шортами. Поєднати сорочку можна з чоботами-козаками та світлим жакетом в клітинку, зібравши волосся в елегантний хвіст.



Сорочки з бантами

Гавайський принт

Залучити літо в своє життя можна не лише поїхавши на відпочинок в теплі краї. Організувати відповідний настрій можна завдяки такому принту, як гавайський. Саме квіткових мотивів на усіх елементах гардеробу цього сезону буде більше, ніж достатньо. Модні експерти рекомендують поєднувати цей принт з однотонними речами, щоб підкреслити тропічні візерунки. Якщо ж ви любите виділятися – сміливо поєднуйте різні гавайські принти, що зробить ваш образ більш яскравішим.



Квітковий та гавайський принт

Об'ємні рукави

Рукави в одязі можуть бути пишними, вільними або ж розкльошеними. Незалежно від форми чи довжини. Обирайте ті, які вам найбільше до вподоби. Такі рукави трішки незручні в постійному використанні, втім одягнувши їх на зустріч з друзями – ви точно будете виглядати по-особливому. Блузи з об’ємними рукавами із шовку чи бавовни рекомендуємо одягати не лише в окремих випадках. Ви сміливо можете одягнути такий елемент гардеробу в театр, чи навіть на роботу, поєднавши зі звичайними джинсами.



Об'ємні рукави

Прозорі тканини

Щоб урізноманітнити гардероб, дизайнери вирішили додати пікантності в образи, створивши одяг з прозорих тканин. Щоб не виглядати в таких речах некомфортно, fashion-експерти радять використовувати поверх прозорих блузок жакети.



Прозора тканина

Еко-шкіра

Еко-шкіра ще з минулих сезонів завоювала широку популярність навіть у тих представниць, які вважали шкіру елементом прояву бунтарських сплесків. Тепер шкіряні речі можна знайти в будь-яких варіаціях: тренчі, сорочки, штани, костюми, сумки, спідниці і т.д. Цієї весни шкіри забагато не буде. Стильно виглядатимуть повноцінні комплекти одягу повністю зі шкіри. Додасть виразності та контрасту образу – поєднання жіночної блузи зі шкіряними штанами чи спідницею.



Еко-шкіра

Штанні костюми

Штанний костюм для кожної з нас – не новинка. З кожним роком ця річ гардеробу набирає щоразу більших та ширших обертів. Основним меседжем щодо вибору одягу у 2020 році є зручність та комфорт, а штанний костюм цьому ідеально сприяє. Такий костюм стане ідеальним образом на роботу, на прогулянку з друзями, на похід в театр чи навіть на концерт.



Штанний костюм