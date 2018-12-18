У Києві відкрилась унікальна виставка найдорожчого художника України

В Музеї історії Києва відкрилась виставка "У цьому полі, синьому…" лауреата Національної премії України імені Шевченка – Анатолія Криволапа.

Унікальність цієї виставки в тому, що вперше і, як сказав сам художник – "в останнє", в одному музейному просторі зібрано близько 20-ти робіт з його найпрестижнішої серії "Коні". Саме картини з цієї серії були куплені за кордоном за рекордні для українських митців ціни. В 2011 році роботу Криволапа "Кінь. Ніч" придбали на торгах сучасного мистецтва дому Phillips de Pury&Co в Лондоні за рекордну на той час суму – 124 400 доларів, а 2013‑му художник побив власний рекорд: картина "Кінь. Вечір" відправилася до приватної колекції за 186 тисяч доларів.



Картини Анатолія Криволапа надихають

На експозиції в Музеї історії Києва, для назви якої обраний рядок з поезії Василя Стуса "У цьому полі, синьому…", зібрані нові та вже відомі полотна художника, що разом розкривають багатогранність митця. У живописі Анатолія Криволапа українська природа постає як багатозначний естетичний космос, сповнений життєвої сили, драматичної напруги та невичерпної енергії.



Виставка "У цьому полі, синьому…" в Києві

Ключовим символом виставки є кінь – прадавній символ свободи і швидкості. Коні на картинах Анатолія Криволапа – частина природи, втілення її краси, динаміки, руху і внутрішньої гармонії. На полотнах митця вони супроводжують схід та захід сонця, перетворюючись на виразну метафору часу.

Кінь – це моє дуже сильне дитяче враження. Щось таке загадкове, неймовірне по пластиці, з дуже красивим виразом очей. Я рідко коли зустрічав дівчат з такими очима, як у коней, – каже Анатолій Криволап.



Анатолій Криволап, картина з серії "Кінь"

Виставка "У цьому полі, синьому..." задумана і як "поетичний проект", в якому гармонійно поєднуються картини Криволапа, вірші українських поетів та відеосюжети із зображенням української природи. Разом вони утворюють багатовимірне образно-естетичне поле, в якому улюблений синій колір художника розкриває свій глибокий символічний зміст.



Вечір – улюблений час Анатолія Криволапа

Виставка Анатолія Криволапа в Музеї історії Києва триватиме до 19 січня 2019 року.

Хто такий Анатолій Криволап?

Відомий український художник, майстер нефігуратовного малярства та пейзажу. Отримав класичну фахову освіту у Державному художньому інституті в Києві (тепер – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Після завершення навчання протягом 15-ти років активно шукав себе у мистецтві, не бажаючи творити в рамках соцреалізму.

Важливою подією у творчому житті Анатолія Криволапа стала республіканська художня виставка, присвячена 45-й річниці перемоги у Другій світовій війні (Київ, 1990). Представлений на ній твір митця "Багряні висоти" викликав значний резонанс, по суті, відкривши художника для мистецької спільноти. Невдовзі Криволап увійшов до складу творчого об’єднання "Живописний заповідник" (1992-1995), яке відіграло вагому роль у розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва.

Наступні роки були позначені потужним творчим злетом й широким визнанням художника не лише в Україні, а й поза її межами. Роботи авторства Криволапа активно виставлялись, продавались і колекціонувались по всьому світу.

2011 року Криволап став лауреатом загальнонаціональної премії "Людина року" у номінації: "Митець року". Тоді ж фотографія українського художника вперше з’явилася на обкладинці журналу "Forbes".

2012 року знаменною подією у житті митця стало вручення йому найвищої державної нагороди – Національної Шевченківської премії за цикл картин "Український мотив".

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