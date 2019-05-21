У пошуках себе: неоднозначний сад скульптур, який вивертає людину зсередини

Сад скульптур "Шлях Віктора" (раніше – "Шлях Вікторії") в ірландському графстві Віклоу вражає своєю відвертістю та викликає неоднозначні відчуття – піхва із зубами, мати, яка чи то годує, чи то душить свою дитину, людина, яка розрубує себе навпіл.

Створив незвичайний сад Віктор Лангхельд у 1989 році, коли повернувся з подорожі до Індії. Там він шукав духовне просвітлення. І його дітище стало символом болючого та важкого переродження людини, яка загубилась у цьому світі, пише Cameralabs.

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Віктор Лангхельд // Фото Anna O'Rourke

"Шлях Віктора" був розроблений як умоглядний простір для осіб у віці від близько 28 до 60 років, які відчувають потребу в тому, щоб оцінити якість і напрямок свого життя. Це щось на зразок паломництва середнього віку для самопереорієнтаціі і самопереоцінки,

– описав свій проект Лангхельд.

Вже при вході у парк ви розумієте – зараз буде відбуватись щось дуже дивне, таке, що спантеличить, що змусить мозок відмовитись від звичних конструкцій сприйняття реальності.

Так, ворота мають вигляд піхви із зубами, яка перебуває під охороною змії.



Вхід у сад скульптур // Victor's Way