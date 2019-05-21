У пошуках себе: неоднозначний сад скульптур, який вивертає людину зсередини
Сад скульптур "Шлях Віктора" (раніше – "Шлях Вікторії") в ірландському графстві Віклоу вражає своєю відвертістю та викликає неоднозначні відчуття – піхва із зубами, мати, яка чи то годує, чи то душить свою дитину, людина, яка розрубує себе навпіл.
Створив незвичайний сад Віктор Лангхельд у 1989 році, коли повернувся з подорожі до Індії. Там він шукав духовне просвітлення. І його дітище стало символом болючого та важкого переродження людини, яка загубилась у цьому світі, пише Cameralabs.
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Віктор Лангхельд // Фото Anna O'Rourke
"Шлях Віктора" був розроблений як умоглядний простір для осіб у віці від близько 28 до 60 років, які відчувають потребу в тому, щоб оцінити якість і напрямок свого життя. Це щось на зразок паломництва середнього віку для самопереорієнтаціі і самопереоцінки,
– описав свій проект Лангхельд.
Вже при вході у парк ви розумієте – зараз буде відбуватись щось дуже дивне, таке, що спантеличить, що змусить мозок відмовитись від звичних конструкцій сприйняття реальності.
Так, ворота мають вигляд піхви із зубами, яка перебуває під охороною змії.
Вхід у сад скульптур // Victor's Way
Пройшовши через тонель, ви побачите сім лісових скульптур, які з високою вірогідністю знайдуть в вас відгук у вигляді болю, розгубленості і відрази.
Перша – скульптура дитини, яка народжується з гниючого людського кулака. Здається, що він розпадається на маленькі кісточки.
Фото – Wicklow Daily Photo
Друга – жінка, яка замість однієї ноги має риб'ячий хвіст, міцно тримає дівчину. І не зрозуміло, чи вона хоче її задушити, чи нагодувати своїм молоком(?).
Фото – Stella Stenroos
Фото – Daniel Dudek
Третя – чоловік розсікає себе мечем навпіл. Зброю тримає ще одна відрубана рука.
Сад скульптур "Шлях Віктора": фото – Wow Amazing
Четверта називається "Темна ніч в душі". Вона символізує виснаженого Будду в позі лотоса.
Фото – Wow Amazing
П'ята скульптура – гігантський палець, що стирчить із землі. На нігті написано "Створити або померти".
Фото – Wicklow Daily Photo
Шоста – людина, наполовину занурена в болото.
Сад скульптур "Шлях Віктора": фото – Pinterest
Сьома – людина в нірвані, що сидить із заплющеними очима.
Фото – Daniel Dudek
Також у саду є низка скульптур Ганеша – слоноголового бога мудрості і добробуту в індуїзмі. Їх створив індійський майстер Баскаран.
Скульптури Ганеша // tripfreakz