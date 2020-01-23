У процесі розлучення: Володимир Остапчук показав драматичне фото з суду

Телеведучий Володимир Остапчук навіть з власного розлучення може з легкістю зробити своєрідне шоу. На офіційній інстаграм-сторінці він опублікував драматичне фото, зроблене після засідання суду.

На кадрі видно, як Володимир Остапчук позує перед камерою, перебуваючи на місці обвинувачених у злочинах. Знімок шоумен зробив у Подільському районному суді Києва, де відбувся розгляд його заяви про розлучення з Оленою Войченко.

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У дописі Володимир Остапчук зізнався, що після оголошення новини про розрив, його сторінку засипали хейтери. Тому телеведучий заявив, що не потребує жодних порад. Та і допомагати іншим зробити свій вибір шоумен не має наміру.

"Мене буквально засипали запитаннями і порадами в схожій зі мною ситуації. Розлучатися чи ні, а як же діти, може, потерпіти і т.д. Чужа сім'я – темний ліс. Тому порад ніяких я вам дати не можу. Це ваше життя, ваш шлях і ваші рішення. Єдине, що потрібно пам'ятати завжди – життя дане лише раз, в цьому і його принадність. Більше такого не буде ніколи. Тому живіть тут і зараз. Окремо "дякую" за слушні поради щодо облаштування мого особистого/сімейного та сексуального життя – давайте я якось сам", – заявив Володимир Остапчук.



Володимир Остапчук розлучається / Instagram / @vova_ostapchuk



Володимир Остапчук з адвокатом / Instagram / @vova_ostapchuk

Окрім цього, телеведучий додав, що "розлучення – це не "кинути дітей", "забути" або "бути егоїстом". Гарний тато може жити окремо, а поганий – все життя поруч".

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука?

Вперше про розрив стосунків Володимира Остапчука та Олени Войченко заговорили ще наприкінці жовтня 2019 року. Пара підтвердила інформацію після того, як вона з'явилась чи не в усіх українських ЗМІ. Особливу увагу розрив привернув через те, що на той час Володимир Остапчук був учасником "Танців з зірками 2019" та демонстрував у відеощоденнику, як до нього на репетицію прийшли діти.

У мережі з'явилася інформація про наше розлучення. Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро сказати, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно ​​оберігаємо наше особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей,

– розповіли Володимир та Олена.

Після чималого резонансу у мережі та нападу хейтерів телеведучий у прямому ефірі шоу попросив у людей поважати його рішення. Серед ймовірних причин розлучення – проживання на дві країни.