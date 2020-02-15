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У розкішній золотистій сукні: Іванка Трамп здійснила офіційну поїздку до ОАЕ

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Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Представниця Білого дому Іванка Трамп зуміла вкотре прикувати увагу всіх світових ЗМІ. Політик здійснила міжнародну поїздку до ОАЕ, де постала перед камерами у розкішній золотистій сукні.

Як відомо, після інавгурації Дональд Трамп призначив свою доньку його радницею. Із цією роботою чарівна Іванка ідеально справляється, адже вона з легкістю веде політичні перемовини та презентує ініціативи Білого дому. 

До теми: Іванка Трамп зачарувала стильним образом на саміті в Білому домі

Днями Іванка Трамп поїхала до Об'єднаних Арабських Еміратів. Саме там знаменита американка зустрілась з місцевими бізнесменками та політиками. З ними радниця президента США обговорила гендерну нерівність та способи її подолання. Проєкт вона кілька років впроваджує у США та запозичує досвід інших держав у цьому питанні. 

Сьогодні в музеї Лувру в Абу-Дабі я зустрілася з міністрами та підприємцями ОАЕ. Разом ми прагнемо просунути гендерну справедливість у регіоні,
– поділилась Іванка Трамп.

Для міжнародної поїздки політик обрала стильну сукню з чорно-золотистим принтом. Вбрання Іванки Трамп було мідідовжини, тому вона не тільки врахувала сучасні тренди, але й культуру жителів ОАЕ. До сукні модниця підібрала витончені туфлі-човники та лаконічні прикраси. Виглядала Іванка Трамп, як завжди, розкішно, що відзначили її прихильники у мережі. 

Іванка Трамп вирушила в ОАЕ
Іванка Трамп вирушила в ОАЕ / Instagram / @ivankatrump

Ефектний образ Іванки Трамп
Ефектний образ Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: ОАЕ Іванка Трамп Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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