У шовковій сукні-комбінації: сексапільна Ембер Герд стала гостею церемонії в Нью-Йорку

Голлівудська красуня, зірка фільму "Аквамен" Ембер Герд була нагороджена за "багаторічну підтримку прав жінок і активну позицію щодо ЛГБТК-спільноти" і "пристрасть до поліпшення життя людей на екрані і в реальному житті" на церемонії Emery Awards в Нью-Йорку.

Церемонія Emery Awards в Нью-Йорку була організованою, щоб підтримати людей у розвитку їхнього потенціалу, незалежно від сексуальної орієнтації або самоідентичності. А, як відомо, Ембер Герд є затятою феміністкою і підтримує ЛГБТ. Ще у 2010 році голлівудська акторка заявила про свою бісексуальність.

Читайте також: Без білизни і макіяжу: Ембер Хьорд показала casual-образ у Лос-Анджелесі

Для виходу на зіркову доріжку Ембер одягнула обтисле шовкове плаття кольору шампанського з ефектним розрізом від стегна, яке вона приміряла на голе тіло.

Доповнювали look Герд чорні туфлі на підборах та численні аксесуари. Стилісти зробили знаменитості хвилясте волосся та макіяж з акцентом на червоних губах.



Ембер Герд / Getty Images



​Ембер Герд / Getty Images

На світському заході білявку супроводжував американський актор, який також є активістом ЛГБТ, Ніко Торторелла.



​Ембер Герд і Ніко Торторелла / Getty Images

Додамо, що образ Ембер Герд на нью-йоркській церемонії є дуже схожим до фінального виходу головної героїні стрічки "Лондонські поля" Ніколи Сікс.



Ембер Герд в образі Ніколи Сікс / Кадр з фільму "Лондонські поля"