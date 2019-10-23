У сукні небесного кольору: Олена Зеленська зачарувала елегантним образом в Японії – фото

Президент України Володимир Зеленський і українська перша леді Олена днями прилетіли у Японію, щоб стати гостями на інтронізації імператора Японії Нарухіто. Подружжя відвідало урочистий бал, влаштований після церемонії сходження нового імператора на престол.

Для вечірнього виходу на балу на честь імператора Японії Олена Зеленська підготувала приголомшливий образ. Дружина українська президента виглядала розкішно в оригінальній сукні небесного кольору.

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Створив плаття саме український бренд FROLOV, який одягає чимало українських зірок. Так, асиметричне вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру першої леді України.

Дуже ефектно виглядали й трендові аксесуари на Зеленській. Її образ доповнює цікава прикраса для волосся зі стразами, клатч у тон, а також туфлі на високих підборах.

Щиро вдячні за запрошення на урочистий прийом з нагоди сходження Імператора Нарухіто на престол та можливість особисто привітати Його Величність та Імператрицю Масако,

– додала у підписі дружина Володимира Зеленського.



Подружжя Зеленських на церемонії інтронізації Імператора Японії / Instagram / @olenazelenska_official



Подружжя Зеленських на церемонії інтронізації Імператора Японії / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська на церемонії інтронізації Імператора Японії / elle.ua



Олена Зеленська на церемонії інтронізації Імператора Японії / elle.ua



Олена Зеленська на церемонії інтронізації Імператора Японії / elle.ua

Додамо, для першого дня візиту українського президентського подружжя Японії Олена Зеленська одягала не менш елегантне жовте вбрання.

Чому у Японії з’явився новий імператор?Ще у 2016 році японський імператор Акіхіто вперше заявив, що хотів би відректись від престолу. Причиною такого рішення був поважний вік і стан здоров’я (імператор переніс операцію на серці та подолав рак). У зв'язку з цим парламент Японії дозволив Акіхіто офіційно зректись престолу та передати повноваження своєму сину. Раніше Нарухіто міг отримати титул імператора тільки після смерті батька.



У квітні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії, який за останні 200 років добровільно склав свої повноваження. Його місце посів старший син. На престол Нарухіто зійшов у перший день травня. Тепер же імператор влаштував офіційну церемонію, запросивши на подію високопосадовців з усього світу.