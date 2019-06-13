У Венеції з'явилась грандіозна скульптура із шести пар рук: яскраві фото

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Міст єдності
Міст єдності / lorenzoquinnbuildingbridges.com

Скульптор Лоренцо Квінн створив монументальну скульптуру "Зведення мостів" у Венеції (Італія). Шість гігантських пар рук дотикаються одне до одного, таким чином з'єднуючи між собою два причали.

Скульптура сягає 15 метрів заввишки і 20 метрів завширшки. Загалом вона є символом єдності, проте кожна пара рук не є ідентичною до іншої і несе свій меседж. 

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У порівнянні зі скульптурою люди виглядають мурахами

Кожна пара зображує шість загальнолюдських цінностей людства – дружбу, віру, взаємодопомогу, любов, надію і мудрість. Те, що руки торкаються одна одної є відсилкою до думки про об'єднання для подолання розбіжностей. Тільки так можна побудувати кращий світ.


Головний меседж проекту – сила в об'єднанні

Місце для інсталяції обрали не випадково. Місто є дуже популярним серед туристів і його відвідують люди зі всіх куточків Землі. Через це, переконаний Квінн , воно є ідеальним місцем для "тиражування" ідеї про єдність.


Шість пар рук утворюють своєрідний міст

"Суспільства, нації, громади, навіть окремих людей можна об'єднати через будівництво мостів, а не стін", – зазначили у на офіційному сайті проекту. 

Скульптура "Зведення мостів" Лоренцо Квінна у Венеції: дивіться фото

Як знайти скульптуру "Зведення мостів":

Всі фото – Building Bridges

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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