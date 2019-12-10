У водолазці і класичних штанах: Іванка Трамп відвідала автодром

1393
Іванка Трамп здивувала вибором одягу / Instagram / @ivankatrump

Радник президента США та його донька Іванка Трамп полюбляє дивувати прихильників незвичними образами. Днями політик відвідала американський автодром, де постала перед камерами у водолазці та класичних укорочених штанах.

Як відомо, після інавгурації Дональда Трампа його донька зайняла один з кабінетів у Білому домі. Чарівна Іванка – не тільки ефектна представниця президента, але й політик. Вона часто відвідує міста США та презентує результати запроваджених ініціатив чи законів. Днями Іванка Трамп здійснила чергову поїздку, яку висвітлила в офіційному блозі. 

Читайте також: Образ дня: Іванка Трамп одягнула ідеальний бежевий костюм

Згідно з фото, політик відвідала автодром Indianapolis Motor Speedway, що у Спідвеї, штат Індіана. Там для Іванки Трамп підготували особливу екскурсію, від якої вона не стримувала захвату. Не упустила вона можливості влаштувати ефектну фотосесію під час прогулянки автодромом та навіть сіла в болід "Формули-1".

Іванка Трамп на ексурсії в штаті Індіана
Іванка Трамп на ексурсії в штаті Індіана / Instagram / @ivankatrump

Для цього публічного виходу Іванка Трамп обрала незвичний образ. Політик постала перед камерами у синій водолазці, прикрашеній чорною та білою смужками, а також класичних штанах. До вбрання знаменита модниця підібрала туфлі без підборів, завдяки яким вона з легкістю пройшла всю територію автодрому. 

Щодо макіяжу, то Іванка Трамп вирішила не експериментувати, надавши перевагу денному make-up з акцентом на очі. Ідеальна укладка волосся та прикраси завершили look політика. 

Незвичний образ Іванки Трамп
Незвичний образ Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп на автодромі / Instagram / @ivankatrump

Екскурсія для Іванки Трамп
Екскурсія для Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
сьогодні
18042
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини США Стиль і мода Іванка Трамп
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
9 грудня 17:22 "Ножі наголо": головоломка з вбивством
Юлія Ліпенцева 757
9 грудня 13:00 5 зірок-захисників екології, які вразили світ у 2019
Уляна Журба 1354
7 грудня 19:48 Особисте стає публічним: хто з зірок зганьбився через скандальні пости у мережі
Надія Біленко 3053
7 грудня 16:10 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 1576
7 грудня 15:05 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 29903
Новини
Більше новин
Залиште відгук