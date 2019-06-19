У жовтому комбінезоні: Меланія Трамп продемонструвала ефектний образ

У вівторок ввечері, 18 червня, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії. Для цього він приїхав в Флориду зі своєю дружиною Меланією Трамп та представниками адміністрації, відкриваючи багатотисячний мітинг своїх шанувальників в Орландо.

Так, спершу президентське подружжя США з'явилося перед камерами папараці дорогою до літака. Для виходу Меланія Трамп підготувала ніжний літній образ, доповнивши його яскравими акцентами.

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Усміхнена дружина Дональда Трампа приміряла білосніжну сукню-міді разом з червоно-білими туфлями в горошок на високих підборах. Цікавим вибором Меланії стали чорні сонцезахисні окуляри, які зробили її образ стильним та сучасним.



Меланія і Дональд Трамп / Getty Images



Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Для публічного виходу у Флориді Меланія одягнула розкішне вбрання. На колишній моделі – жовтий комбінезон з ефектними рукавами та металевим поясом, яким зробив акцент на стрункій талії дружини президента США. Також Трамп виступила з промовою, щоб підтримати свого чоловіка.

Я пишаюся своїм чоловіком, його адміністрацією і всією нашою сім'єю, яка працює заради американського народу. Він дійсно любить цю країну,

– заявила перша леді США.



Меланія і Дональд Трамп / Getty Images



Меланія і Дональд Трамп / Getty Images



Меланія і Дональд Трамп / Getty Images