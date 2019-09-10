У ЗМІ назвали причину раптової смерті 16-річної акторки Маї-Лесії Нейлор

Британська акторка Мая-Лесія Нейлор померла ще 7 квітня, однак її таємнича загибель у 16 років привернула увагу всіх світових ЗМІ. Представники зірки заявляли, що вона зомліла та більше не отямилась. Однак журналісти довідались, що насправді дівчина вчинила самогубство.

Як повідомляє The Daily Mail, Мая-Лесія Нейлор повісилась у своїй кімнаті після розмови з батьками. Родичі дівчини, які виявили її незадовго після суперечки, намагались врятувати юну акторку та встигли доправити її до одного зі шпиталів Лондона. Однак лікарям не вдалось врятувати 16-річну британку, тому вони тільки констатували смерть.

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Причиною для самогубства Маї-Лесії Нейлор стала погана успішність у школі. Батьки акторки отримали інформацію з навчального закладу, що оцінки дівчини значно нижчі, аніж раніше. Ці показники могли повпливати на іспит, який 16-річна Нейлор повинна була складати вкінці навчального року, та її вступ до коледжу. Відтак батьки заборонили Маї-Лесії відвідувати вечірки і попросили більш відповідально поставитись до екзамену.

Вечір перед смертю зірка "Хмарного атласу" провела з родичами у їхньому сімейному маєтку. Мая-Лесія переглянула з батьками фільм, в якому була сцена самогубства, що і підштовхнуло її до суїциду. Акторка попрощалась з батьками та повісилась у своїй кімнаті. Наразі ані представники Маї-Лесії, ані її родичі не коментують новину про самогубство.

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Що відомо про Маю-Лесію Нейлор?

Юна і перспективна акторка тільки розпочинала свою кар'єру, однак вже встигла знятись у трьох популярних фільмах. Зокрема, її можна побачити у "Хмарному атласі", який номінували на "Золотий глобус". Також Мая-Лесія постала у кінострічках "Червоний код" та "Нульовий індекс". Останньою роботою 16-річної британки був підлітковий серіал "Міллі Інвбітвін", де вона постала в образі чуттєвої Френ.



Однак це не єдиний талант, який могла похизуватись дівчина. Мая-Лесія Нейлор записала кілька авторських пісень та взяла участь у кількох зйомках як модель.