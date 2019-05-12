Українських артистів-гастролерів у Росії треба позбавляти громадянства, – Кондратюк

Щодо українських артистів, які гастролюють у Росії, треба застосовувати санкції у вигляді великих штрафів та навіть позбавляти їх громадянства.

Таку думку висловив український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. Він також відповів, що робити з аудиторією українських артистів, які гастролюють у Росії.

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А що ви можете сказати про аудиторію, яка любить співати пісні на Марсі? Нічого. Просто потрібно було вивести на нуль таке поняття, як гастролі в РФ! Гастролює – плати великі штрафи, або втрачай громадянство,

– заявив Кондратюк в інтервю "Апострофу".

Він навів приклад співачки MARUV, яка перемогла в Національному відборі на Євробачення-2019, проте вирішила не їхати на конкурс, віддавши перевагу концертам у Росії. За словами Кондратюка, співачку з самого початку не можна було допускати до участі в Нацвідборі на пісенний конкурс.

Україні необхідно на рівні закону ввести заборону на будь-які контакти своїх громадян з країною-агресором, переконаний продюсер. Кондратюк зазначив, що в нього склалося враження, що держава не поважає себе і своїх громадян.

Продюсер виступає повний розрив контактів із Росією, за введення візового режиму з нею та за спілкування з цією країною через третю державу – бажано через ту, на яку Росія має найменший вплив.

"Інакше – це якась гібридність. Для мене неприродньо спілкуватися зі своїм ґвалтівником, для деяких українських політиків – природно. Чому? Запитайте у них", – резюмував ведучий.

Чому MARUV не представить Україну на Євробаченні-2019? За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначних висловлювань артистки про війну на Донбасі, Національна суспільна телерадіокомпанія та MARUV не підписали необхідну для участі у Євробаченні угоду.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити Україну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Тож у 2019 році жоден український артист не представить Україну на пісенному конкурсі, що відбудеться у Тель-Авіві.