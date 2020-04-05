Український дизайнер, чиї капелюхи носять Мадонна та Белла Хадід

Руслан Багінський – український дизайнер, який заснував іменний бренд із виробництва головних уборів. Його капелюхи вподобали Мадонна, Памела Андерсон та ще десятки зірок у світі. Як львів'янин йшов до світової слави – читайте в матеріалі 24 каналу.

З чого починав дизайнер

Руслан навчався на географічному факультеті Львівського університету імені Франка. Проте ще студентом усвідомив, що його покликання – це мода. Працював стилістом, вивчав життя іменитих кутюр'є.

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Велике враження на хлопця справила історія Коко Шанель, яка починала з дамських капелюшків. Надихаючись архівними фотографіями українців початку XX століття, львів'янин загорівся ідеєю відродити культуру носіння головних уборів.

Першим інвестором Багінського стала його бабуся, яка дала онукові 200 доларів на розвиток власної справи. У 2013 році Руслан почав виготовляти класичні федори та стилізації під солом'яні капелюхи.

Капелюхи для світових зірок

Українські знаменитості. Чутки про талановитого львівського модельєра ширилися дуже швидко. Невдовзі його аксесуари прикрасили голови співачки Тіни Кароль та телеведучої Каті Осадчої.



Дизайнер здобув всесвітню популярність завдяки мережі Instagram. Саме там відомі українські модниці хизувалися оригінальними капелюшками.

Руслан зрозумів, що молодому бренду без великих бюджетів і зв'язків потрібно робити ставку на цей простий і доступний спосіб популяризації.

Зірки з-за кордону. Разом із партнером Петром Ясінським самі писали зіркам та стилістам. Однією з перших відгукнулася американська супермодель Белла Хадід.

Зірка поділилася фото у шкіряному кашкеті українського бренду на своїй сторінці в інстаграм, де має майже 30 мільйонів підписників.

Головні убори від українського дизайнера припали до душі й Мадонні. Напередодні свого 60-річчя співачка знялася у фотосеті для італійського Vogue.

Один з образів доповнила робота Багінського – капелюх із вишитими сердечками, стрілами і цитатою з її нової пісні.



Мадонна в капелюсі бренду Ruslan Baginskiy

Тейлор Свіфт, Кая Гербер, Періс Хілтон – список зіркових клієнтів львів'янина тільки поповнюється.

Як Багінський коментує свій успіх

Українець випускає чотири колекції на рік, дві з них презентує у шоу-румі в Парижі під час Тижня моди. Офіційну продукцію бренду можна знайти більш ніж у 150 престижних магазинів в усьому світі.

Але трапляються й підробки. Багінський сприймає це як ще один доказ успішності. І жартує:

Спочатку ти відомий у вузькому колі друзів, потім стаєш популярним у себе в місті, країні. А згодом підробки під тебе з'являються скрізь.

Попри стрімку світову славу, за словами Руслана, дуже важливо, аби капелюхи виробляли саме в Україні. "Йдеться про працевлаштування місцевих людей. Але також це чудовий спосіб показати стиль та культуру України світові", − наголошує дизайнер.