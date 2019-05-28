Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде в прокат у Німеччині: подробиці

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"Мавка. Лісова пісня"
"Мавка. Лісова пісня" / kino-teatr.ua

Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", який знятий за мотивами п'єси знаменитої української письменниці Лесі Українки, показуватимуть у Німеччині. Проте очікуваний мультфільм з'явиться на великому екрані не швидше, ніж у 2020 році.

Український повнометражний мультфільм, в основу якого покладено п'єсу Лесі Українки, вийде за межі України. Популярний німецько-австрійський дистриб’ютор, який має назву Koch Films, купив пакет акцій, згідно з якими має право на показ анімаційного фільму в Німеччині та німецькомовних країнах.

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Отже, поціновувачі напрямку драма-феєрія зможуть побачити творіння в Австрії, німецькомовному Люксембурзі, Ліхтенштейні та Швейцарії, а також у Трентіно-Альто-Адідже. Варто відзначити, що права на показ фільму у кінотеатрах придбали також Польща, Чехія, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва, Португалія та багато інших країн. За попередніми даними, прем'єра анімаційної картини відбудеться у 2020 році.

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"? Проект виграв конкурс, згідно з правилами якого отримав підтримку та фінансування від держави у розмірі 30%. Над сценарієм та сюжетом картини працюють фольклористи з Київського національного університету імені Тараса Шевченка та етнографи Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара". Творці долучили чимало великих команд до проекту, аби відмінно передати український дух, історію легенд, міфів та вірувань.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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