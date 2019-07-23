Український режисер Ахтем Сеітаблаєв став членом Європейської кіноакадемії

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв став членом Європейської кіноакадемії.

Про це йдеться на сторінці Української кіноакадемії в Facebook.

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Вітаємо українського режисера, актора, лауреата Національної кінопремії "Золота Дзиґа" Ахтема Сеїтаблаєва з почесним званням члена Європейської Кіноакадемії!

– йдеться у публікації.

Ахтем Сеітаблаєв – український актор та режисер кримськотатарського походження, творець знаменитих фільмів "Чемпіони з підворіття" і "Хайтарма". Сеітаблаєв став 42-им українським кінематографістом в рядах європейських кіноакадеміків.

Додамо, що Ахтем зіграв у понад 25 фільмах та серіалах. Остання роль була у стрічці "Додому" – фільм взяв часть у конкурсній програмі 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю та здобув Ґран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.