В мережі з'явилася петиція за участь MARUV у Євробаченні-2019

Після новин про відмову підписання договору про участь MARUV на Євробаченні, прихильники артистки створили на ресурсі Change.org. електронну петицію. З 7,5 тисяч вже підписалось більше 6,6 тисяч користувачів.

В електронній петиції зазначається, що користувачі просять надати співачці MARUV можливість взяти участь на Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Автором петиції став користувач Давид Евоян (David Evoyan), а спрямована вона до Європейської мовної спілки (European Broadcasting Union).

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MARUV була обрана представником України на" Євробаченні-2019 ", проте мовна компанія попросила, щоб MARUV підписала контракт, в якому говорилося, що вона скасує всі свої майбутні шоу і виступи в Росії. MARUV розкрила деякі подробиці про контракт, і фанати вважають, що це більше схоже на контракт з дияволом, так як він обмежує свободу слова і пересування співачки,

– йдеться в петиції.

Наразі є 6625 голосів з 7500 потрібних.



Електронна петиція за MARUV на Change.org

В чому полягає скандал зі співачкою MARUV?

Минулими вихідними відбувся фінал Нацвідбору Євробачення в Україні, де перемогу здобула уродженка Дніпропетровщини MARUV (Анна Корсун). Незважаючи на гастролі у Росії та права російської компанії Warner Music Russia на пісню Siren Song, з якою MARUV повинна була їхати в Ізраїль на головний конкурс, вона отримала 11 балів від глядачів та суддів шоу. Однак, згідно з правилами, після відбору на телеканалі СТБ договір з представником України повинна ще підписувати Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ). Деякі деталі договору співачка оприлюднила в мережі та назвала їх такими, що обмежують права і свободи людини, додавши, що готова відмінити всі гастролі в Росії, якщо це буде потрібно для конкурсу. В той же час віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко неодноразово наголошував, що артистці, яка продовжує демонстративно гастролювати Росією, не варто їхати на міжнародний конкурс, щоб потім не довелось пояснювати всьому світу, що між Україною і Росією ніякої дружби немає.

Після 5 годин перемовин між НСТУ та командою MARUV сторони так і не підписали договору, посилаючись на низку причин. Згодом цю ситуацію прокоментував і голова правління НСТУ Зураб Аласанія, який разом з представниками Суспільного мовника вирішив уникнути надмірної політизації конкурсу. Сама ж MARUV не забарилась з відповіддю та ствердила, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

Якої думки MARUV про Крим та Росію?Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступи на території країни-агресора сприяли "миру між країнами". У фіналі Нацвідбору співачка заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".