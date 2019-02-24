В мережі з'явився перший трейлер до мультфільму The Angry Birds Movie 2: відео

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Фрагмент з мультфільму The Angry Birds Movie 2
Фрагмент з мультфільму The Angry Birds Movie 2 / IMDb

Перший трейлер до улюбленого анімаційної кінокартини дітей і дорослих вже підкорює мережу. Тизер до комедійного мультфільму The Angry Birds Movie 2 опублікувала кінокомпанія Sony Pictures Entertainment.

Трейлер до другої частини комп'ютерно-анімаційного фільму, який зняли за мотивами однойменної гри, з'явився в мережі 21 лютого. Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment опублікувала тизер до мультфільму The Angry Birds Movie 2 на своєму YouTube-каналі.

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За сюжетом, на початку другої частини все перетворюється на лід. Птах Зета лежить на матраці, який вкритий кригою, в басейні і намагається дістати для себе обід. Рибка, яку він хоче з'їсти, замерзла в кубику льоду, а паличка, яку він мріє змусити визволити його собачку, також обледеніла.

Режисером мультфільму The Angry Birds Movie 2 став карикатурист Туроп ван Орман, а в крісло сценариста сів Пітер Екерман. Світова прем'єра другої частини запланована на 16 серпня 2019 року.

Дивитися трейлер до мультфільму The Angry Birds Movie 2 (відео):

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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