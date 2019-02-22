В Україну зі США передали унікальний архів родини Франків

Подивитися на унікальні рукописи, особисті речі та світлини Івана Франка, які привіз зі США племінник письменника Василь можна у Нагуєвичах, на Львівщині.

Саме племінник Василь Франко доглядав за письменником кілька місяців перед його смертю. У той час сини Каменяра були на війні, дочка в еміграції, тож він залишився самотнім і хворим.

Читайте також: Франко і жінки: відверто про особисте життя письменника

Василь Франко був рядовим січовим стрільцем. Після Другої світової війни виїхав до США. Згодом у своїх спогадах він описав перебіг війни й розповів про спільний час з Іваном Франком.

Василь пише про те, як вони виходили разом у Стрийський парк й Іван Франко перекладав з арабської мови рукописи 15-16 століть,

– розповів Богдан Лазорак, директор заповідника "Нагуєвичі".

Окрім рукописів Франкового племінника до Нагуєвичів потрапили й унікальні фотографії письменника. А ще раритет – вишиванка Василя, яку він носив у період, коли доглядав Івана Яковича.

Вперше у Нагуєвицькому музеї відкрили для відвідувачів підземелля, де відвідувачі можуть побачити посмертну маску Каменяра й раритети з місцевої церкви, яка згоріла, а також портрети родини Франків.

Дивіться фото: елементи експозиції музею у Нагуєвичах

У Нагуєвичі зі США передали унікальний архів родини Івана Франка: відео