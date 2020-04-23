Вагітна чи ні: Гайді Клум розбурхала мережу всього одним фото

Знаменита модель Гайді Клум вп'яте вагітна? Саме таке питання спровокували новий кадр манекенниці, опублікований в мережі. Карантинний знімок привернув увагу всіх західних ЗМІ, а Гайді стала зіркою дня.

Як повідомляв 24 канал, ще у лютому 2019 року Гайді Клум та музикант Том Каулітц таємно обмінялись клятвами. Пара не хотіла розголосу, оскільки їхній роман з 16-річною різницею у віці провокував хейтерів на агресивні заяви. Та після весілля подружжя не припиняє з'являтись на сторінках західних ЗМІ, демонструючи гармонію.

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Головним питанням, яке цікавить прихильників та журналістів – чи наважиться Гайді Клум на п'яту дитину. І 22 квітня модель вкотре змусила весь світ говорити про це.

Манекенниця опублікувала фото зі своїм чоловіком та його братом Біллом. Всі троє стояли перед камерою, демонструючи свої животи. Гайді Клум підписала знімок: "Вечеря була хорошою". Однак прихильників не переконав коментар моделі до допису. Тисячі людей почали вітати Гайді Клум з вагітністю та заявляти: "Невже хтось повірить, що тут справа у вечері?"

Окрім цього, прихильники Гайді Клум звернули увагу і на фото та відео, які зірка публікує за останній місяць. Модель, яка обожнює хизуватись своїм струнким тілом, здебільшого ділиться архівними кадрами, знятими до карантину. А от на нових світлинах вона демонструє тільки обличчя.

До слова, наразі Гайді Клум перебуває у третьому шлюбі. Від попередніх стосунків з Ріком Піпіно та співаком Seal в неї є 4 дітей. Про прагнення ще раз стати мамою Гайді Клум не говорила в інтерв'ю, однак зазначала, що Том Каулітц має чудові стосунки з її дітьми. Тому залишається загадкою, чи насправді модель вагітна.