24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Вагітна чи ні: Гайді Клум розбурхала мережу всього одним фото

- Читать новость на русском
Гайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

Знаменита модель Гайді Клум вп'яте вагітна? Саме таке питання спровокували новий кадр манекенниці, опублікований в мережі. Карантинний знімок привернув увагу всіх західних ЗМІ, а Гайді стала зіркою дня.

Як повідомляв 24 канал, ще у лютому 2019 року Гайді Клум та музикант Том Каулітц таємно обмінялись клятвами. Пара не хотіла розголосу, оскільки їхній роман з 16-річною різницею у віці провокував хейтерів на агресивні заяви. Та після весілля подружжя не припиняє з'являтись на сторінках західних ЗМІ, демонструючи гармонію. 

Читайте також: Я стала по-справжньому щасливою, – Гайді Клум прокоментувала шлюб зі значно молодшим артистом

Головним питанням, яке цікавить прихильників та журналістів – чи наважиться Гайді Клум на п'яту дитину. І 22 квітня модель вкотре змусила весь світ говорити про це.

Манекенниця опублікувала фото зі своїм чоловіком та його братом Біллом. Всі троє стояли перед камерою, демонструючи свої животи. Гайді Клум підписала знімок: "Вечеря була хорошою". Однак прихильників не переконав коментар моделі до допису. Тисячі людей почали вітати Гайді Клум з вагітністю та заявляти: "Невже хтось повірить, що тут справа у вечері?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Окрім цього, прихильники Гайді Клум звернули увагу і на фото та відео, які зірка публікує за останній місяць. Модель, яка обожнює хизуватись своїм струнким тілом, здебільшого ділиться архівними кадрами, знятими до карантину. А от на нових світлинах вона демонструє тільки обличчя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

До слова, наразі Гайді Клум перебуває у третьому шлюбі. Від попередніх стосунків з Ріком Піпіно та співаком Seal в неї є 4 дітей. Про прагнення ще раз стати мамою Гайді Клум не говорила в інтерв'ю, однак зазначала, що Том Каулітц має чудові стосунки з її дітьми. Тому залишається загадкою, чи насправді модель вагітна. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки Гайді Клум
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:25 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
Надія Біленко
сьогодні 10:49 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
22 квітня 17:40 Влучні цитати світових класиків про самотність
Надія Біленко
22 квітня 16:12 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
22 квітня 15:48 Замість розкоші – порятунок планети: зірки, які жертвують мільйони на боротьбу з коронавірусом
Уляна Журба

Новини
Більше новин