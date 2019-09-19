Ветерани АТО показали зворушливу виставу: фото та відео

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Учасники бойових дій на Донбасі перевтілилися в акторів і взяли участь в особливій виставі "Голоси". Покази уже відбулися в Івано-Франківську та Львові.

У виставі режисера Євгена Степаненко війна схожа на танець аркан, де вижити можливо тільки у команді. Поранений випадає з кола, хтось повертається, а хтось ні. Участь у дійстві взяли АТОвці з різних регіонів України. Кожен з них має свою історію, а своїми переживаннями поділились з глядачами.

До слова: Журналіст та ветеран АТО у своїй книзі "Карателі" розповість правду про війну

Головний меседж вистави – достукатися до суспільства і нагадати, що в країні йде війна.

вистава голоси ато
У виставі війна як танець аркан, де вижити можливо тільки у команді

вистава голоси ато
Участь у виставі взяли ветерани АТО

Вистава "Голоси" – це результат реабілітаційного театрального тренінгу для учасників війни. Нею бійці мають нагоду виговорити наболіле.

"Я працюю у жанрі документального театру, там не може бути брехні чи вигаданих історій, там не може бути текстів чужих людей. Це вистава про життя, тільки трошки пришвидшене", – сказав Степаненко.

війна голоси ато
Бійці поділились своїми переживаннями про війну

Якщо хоч одна людина звідси вийде трохи переосмислена, то ми своє діло зробили. Я хочу донести. Тому що в нас дуже багато людей, які не розуміють, що коїться. Просто закопали, помер, а далі про погоду. Я не хочу так жити, я не хочу такого суспільства,
– наголосив молодший сержант Збройних сил України Роман Гребенюк.

Автори проєкту "Голоси" планують повезти виставу і в інші міста України, якщо назбирають потрібну кількість грошей.

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Теги: Новини України LifeStyle Війна на Донбасі Новини культури Новини Івано-Франківська Новини Львова Війна АТО Збройні сили України
Джерело: 24 канал
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