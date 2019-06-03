Ви у своєму розумі? – Оля Полякова прокоментувала критику щодо пляжних фото її дітей

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

У мережі розгорівся черговий скандал: українська співачка Оля Полякова бурхливо відреагувала на скарги прихильників, через які Instagram видалив пляжні фото її дітей.

На День захисту дітей, що відзначають 1 червня, Оля Полякова поділилась з прихильниками знімками своїх доньок Марії та Аліси. Дівчатка позували перед камерою у купальниках під час їхнього сімейного відпочинку в Таїланді. Саме вбрання дітей Олі Полякової стало приводом для масової скарги через "неприйнятний матеріал". 

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діти Олі Полякової
Фото дітей Олі Полякової видалили / Instagram / @polyakovamusic

Упродовж доби у соціальній мережі видалили допис артистки, що неабияк обурило її. Оля Полякова заявила, що не розуміє такої поведінки хейтерів, адже її оголені світлини не викликали такої реакції суспільства. Водночас фото дітей у купальниках спричинили такий резонанс.

"Якісь ідіоти поскаржилися на мою публікацію з дітьми на пляжі і пост видалили... Ви у своєму розумі? Instagram кишить інста-жінками різної тяжкості оголеності, мої ж оголені фото теж прекрасно існують, а на дітей поскаржилися... Люди, що з вами не так, чому для спокою в душі вам треба жерти один одного? Це діти, вони на пляжі, це нормально! А писати гидоту дорослим людям під дитячими фото ненормально!" – заявила Оля Полякова. 

в яких скандальних новинах нещодавно фігурувала оля полякова: 
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Теги: Новини України LifeStyle Оля Полякова Скандал Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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