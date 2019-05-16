Від голлівудських красунь до королівських осіб: які зірки приміряли вишиванку

Національне вбрання вже давно не сприймається, як таке, що варто одягати тільки на релігійні та державні свята. Адже українська вишиванка з роками набула сучасних барв, а її оригінальні малюнки стали трендом не тільки на Батьківщині, але й за кордоном. Журналісти LifeStyle 24 вирішили довести це на прикладі зірок, які засвітились у вітчизняному вбранні.

Яскраві орнаменти, незвичні тканини та крій, стильні поєднання з буденним casual та розкішшю – саме так можна охарактеризувати українські вишиванки, які стали своєрідним трендом.

Читайте також: День вишиванки 2019: дата свята та афіша подій

Саме завдяки національним візерункам дизайнери щороку придумують сотні ідей, як перетворити звичайну сукню чи сорочку на виріб, що дозволить ефектно виділитись під час урочистої події. І їм це успішно вдається! Голлівудські красуні наввипередки демонструють неймовірні образи в українських вишиванках. Чому вбрання стало трендом – пояснила дизайнер Юлія Магдич.

Українська вишиванка прикрасить будь-яку жінку в будь-якому куточку світу. Вишивка виступає своєрідним обрамленням обличчя. Це як з картиною: підібрав правильну раму – полотно "заграло" по-новому, неправильну – картина "загубилася". Вишиванка – це "правильна рама" для будь-якого обличчя, питання тільки у правильно підібраній комбінації кольорів,

– розповідала Юлія Магдич журналістам 24 Каналу.

І справді, голлівудські зірки одягають вишиванки не тільки під час буденних виходів, але й на святкові події. Зокрема, Демі Мур одягнула улюблену вишиту сукню на річницю весілля Брюса Вілліса, а співачка Адель прикрасила журнал Vogue. Хто із зірок є прихильником українського національного одягу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Адель

Британська співачка Адель, яка є володаркою численних музичних премій, вбрала оригінальну блузку з чорним орнаментом для особливої зйомки. У такому вбранні артистка постала на обкладинці журналу Vogue у 2012 році. Тоді зірка спричинила фурор ефектним образом, а її сорочка ще досі викликає захват у прихильників.



Співачка Адель у вишиванці / Vogue

Демі Мур

Не меншу прихильність до українського одягу має зірка фільму "Солдат Джейн" Демі Мур. Голлівудська акторка приміряла жовту сукню з білою вишивкою на особливу подію – річницю весілля свого екс-чоловіка та друга Брюса Вілліса. На церемонії знаменитість виглядала дуже ефектно.

Читайте також: День вишиванки: історія та традиції свята



Акторка Демі Мур / Instagram / @demi.moore



Демі Мур в українській сукні / Instagram / @demi.moore

Кетрін Зета-Джонс

Ще одна голлівудська красуня засвітилась в українській вишиванці. Акторка Кетрін Зета-Джонс під час свого кубинського відпочинку з чоловіком Майклом Дугласом зробила фото, на якому постала у міні-сукні від вітчизняного бренду Vita Kin. Вбрання зробило образ зірки неперевершеним.



Кетрін Зета-Джонс з Майклом Дугласом у січні 2019-го / Instagram / @catherinezetajones​

Джордан Данн

Знаменита модель Джордан Данн, яка є одним із "ангелів" Victoria's Secret, теж полюбляє українські бренди. Для прогулянки Лос-Анджелесом манекенниця обрала чорну стильну сукню з яскравою вишивкою, яка виглядала розкішно.



Джордан Данн в українській вишиванці / Instagram / @jourdandunn



Модель Джордан Данн приміряла сукню-вишиванку / Instagram / @jourdandunn

Клаудія Шиффер

Секс-символ 90-их та супермодель Клаудія Шиффер теж належить до числа прихильниць ефектного вбрання. Красуня щоразу демонструє вишуканість та елегантність під час публічних виходів. А у 2016-му манекенниця підтримала український бренд March11, який з'явився завдяки дизайнерам Роберту Міщенко і Світлані Головченко. Відтак на Тижні моди у Парижі Клаудія Шиффер постала у синій сукні-вишиванці з етнічним червоно-білим орнаментом.



Клаудія Шиффер​ / 24 Канал

Келлі Осборн

Вперше з українським національним вбранням співачка Келлі Осборн познайомилась у 2016 році. Тоді артистка завітала до бутіка дизайнера Юлії Магдич, що в Нью-Йорку. Від вишуканого вбрання донька легендарного Оззі Осборна була в захваті та назвала Україну "серцем моди".

Люди можуть вважати, що Нью-Йорк – серце моди, але я думаю, що це Україна. Не можу повірити, що я перша американська знаменитість, яка одягла сукню від Юлії Магдич. Згадайте моє слово, Юлія стане наступним героєм моди,

– написала приголомшена Келлі Осборн.



Келлі Осборн / Instagram / @kellyosbourne​

Діта фон Тіз

Модель та зірка бурлеску Діта фон Тіз теж долучилась до прихильників вишиванок. Екс-дружина Мериліна Менсона у мережі похизувалась кількома знімками у вишитих сукнях та зізналась, що вони чудово підходять їй для "теплих мандрівок".

Читайте також: День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ



Діта фон Тіз у вишиванках / Instagram / @ditavonteese

Різ Візерспун

Знаменита "Білявка в законі" Різ Візерспун теж полюбляє приміряти українську вишиванку. У мережі акторка показала сорочку та сукню, прикрашені яскравим орнаментом.



Різ Візерспун приміряла вишиту сукню / Instagram / @reesewitherspoon​



Різ Візерспун з подругами / Instagram / @reesewitherspoon​

Магдаліна Гінеа

Італійська модель та акторка Магдаліна Гінеа зуміла здивувати всіх глядачів 68-го Каннського кінофестивалю, що пройшов у 2015 році. Зірка вийшла на червону доріжку перед презентацією фільму "Молодість" у стильних укорочених штанах та біло-чорній вишиванці. Етнічний візерунок на моделі виглядав дуже колоритно, а сама Магдалена залюбки позувала перед сотнями камер.



Магдалена Гінеа у вишиванці / КП в Україні



Акторка Магдалена Гінеа / КП в Україні

Читайте також: День вишиванки: історія та традиції свята

Хайден Панеттьєрі

Екс-наречена Володимира Кличка – Хайден Панеттьєрі – мала змогу познайомитись з українськими традиціями та побутом. Голлівудська акторка неодноразово приїжджала до Києва, де проводила час з колишнім боксером та його родичами. Не втрималась Хайден і від покупки національного вбрання. У мережу зірка виставила фото, на якому позувала у класичній білій вишиванці, яку доповнила квіткою у волоссі.



Хайден Панеттьєрі / Facebook / @haydenpanettiere

Патрісія Каас

Легендарна французька співачка Патрісія Каас не оминула нагоди придбати собі вишиту сукню. Під час візиту до Києва у жовтні 2017 року артистка виділила собі час для шопінгу та в одному з бутиків обрала розкішну чорну сукню з фіалками, в якій і вийшла на цену до українських прихильників.



Патрисія Каас у вишиванці авторства Юлії Магдич / 24 Канал

Алісія Вікандер

Шведська акторка Алісія Вікандер після ролей у фільмах "Ex Machine" та "Дівчина з Данії" отримала чималу популярність, відтак відомі глянці запрошували її для зйомок. Однією з робіт за участю зірки була фотосесія для The Edit. На сторінках журналу Алісія Вікандер постала у сукнях, прикрашених ефектною сучасною вишивкою.



Алісія Вікандер / The Edit

Анна Делло Руссо

Креативний консультант японського журналу Vogue Анна Делло Руссо вже давно є прихильницею вишитих суконь. Їх знана модниця одягає як на світські заходи, так і на звичайні зустрічі з подругами.



Анна Делло Руссо / forbes

Королева Йорданії

Та, мабуть, найбільше вишиванок у гардеробі є у королеви Йорданії Ранії. Її Величність щоразу дивує громадськість різнобарвними сорочками з орнаментами. Здебільшого, королева обирає геометричну вишивку, яку доповнює спідницями або улюбленими штанами, та вкрай рідко постає з квітковим орнаментом.

Окрім цього, Ранія полюбляє приголомшувати прихильників яскравими виходами у вишитих сукнях, яких у Її Величності сотні. У такому вбранні королева Йорданії бере участь у світських та офіційних заходах, підкорюючи всіх своєю красою.



Королева Ранія / Instagram / @queenrania