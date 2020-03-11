Від ідеї до прем'єри – 53 роки: у прокат виходить фільм "Толока" за мотивами творчості Шевченка
На широкий екран 12 березня виходить стрічка метра українського кіно Михайла Іллєнка "Толока". Це перший за часів незалежності фільм, знятий за мотивами творчості Тараса Шевченка. В основі сценарію балада "У тієї Катерини".
Про що фільм "Толока"
У стрічці одна українська хата стоїть у центрі подій української історії останніх 400 років. Від навали татар, Полтавської битви, Запорізької січі і до більшовицької окупації, Сталіна, Голодомору, "гітлерівців", Чорнобиля, російської агресії та анексії Криму.
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Головна героїня Катерина та її хата фактично мандрують століттями. І щоразу після руйнівних історичних подій Катерина збирає толоку. Гуртом селяни відбудовують хату.
Цей фільм про те, що нас ніхто не знищить і ніколи. Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми насіння,
– розповіла акторка Іванна Іллєнко.
Іванна Іллєнко / Кадр із фільму "Толока"
Як з'явилась ідея
Сам фільм "Толока" пройшов шлях від задуму автора Михайла Іллєнка і до виходу на широкий екран. Ідея зняти картину за мотивом балади Тараса Шевченка з'явилася ще у 1967 році. Саме тоді українське кіно переживало розквіт, з'явилася течія українського поетичного кіно, яке помітно відрізнялося від радянського. Та зняти такі фільми в Радянському Союзі було неможливо.
Хто фінансував фільм?Романтична балада "Толока" створена компанією "Іллєнко Фільм" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Прокатом стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution. Кінопроєкт "Толока" став одним із переможців 3 конкурсного відбору Держкіно.
У результаті дофінансування картина отримала державну фінансову підтримку розміром майже 28,4 мільйона гривень, що становить 98% від загальної вартості виробництва.
Тільки в 2013 році "Толока" отримала шанс на втілення. Проте невдовзі зйомки припинилися на 5 років через початок війни на Донбасі і анексії Криму.
Михайло Іллєнко / 24 канал
Анексія Росією Криму та початок війни на Донбасі стали частиною кіно. Символічно в фінальному епізоді фільму, який відбувається в Криму, знявся Ахтем Сейтаблаєв.
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Першими глядачами стрічки вже стали військові та жителі прифронтових територій. Команда фільму показала стрічку у понад 20 містах та селищах Донбасу.
Всеукраїнський прокат 12 березня. З кожного проданого квитка 7 гривень перерахують у фонд підтримки армії "Повернись живим".
Дивіться трейлер до фільму "Толока":