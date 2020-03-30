Від коронавірусу помер Кен Сімура – відомий японський гуморист

В Японії помер відомий гуморист Кен Сімура. Причиною стали ускладнення, спричинені коронавірусом.

Як повідомляє Reuters, це перша японська знаменитість, яка стала жертвою коронавірусу. Смерть 70-річного Кена Сімури наступила у неділю, 29 березня. Гуморист помер у госпіталі, куди був доправлений з лихоманкою та проблемами з диханням.

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Відомо, що Кен Сімура був у зоні ризику, адже вже мав проблеми з легенями. У 2016 році він переніс операцію та подолав рак. Тому 19 березня з першими ж ознаками COVID-19 його госпіталізували. Однак медикам все ж не вдалось врятувати Кена Сімуру.

Чимало прихильників телезірки та відомого гумориста не стримують свого розпачу від новин ЗМІ. Проте люди не приховують, що смерть Кена Сімури змусила їх задуматись, що ситуація більш серйозна, аніж вони думали. Тому в Японії ретельно дотримуються карантину та виходять з помешкань тільки в медичних масках.

"Це дуже сумно. Мабуть, погано таке говорити, але я сподіваюся, що його смерть допоможе японцям, які все ще, здається, не сприймають цей вірус серйозно, почати змінювати своє ставлення", – написав один користувач твіттеру.

Ще на початку березня в Японії оголосили про карантин через спалах коронавірусу у світі. Це допомогло зменшити кількість інфікованих та жертв. Станом на 30 березня у Японії коронавірусом заразилися 1886 людей, 424 одужали, 54 – померли.

"Японці дуже законослухняні. Якщо їм сказали, що небезпечно, то чому б не перестрахуватися. Проблема лише в тому, що масок немає на полицях супермаркетів. Скоріш за все, ті, хто без масок зараз – це ті, кому їх просто не вистачило", – розповідала 24 Каналу українка Ольга Даншина, яка живе в Японії.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу