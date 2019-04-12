Від продажу речей з секонд-хенду до успішної блогерки: яким був шлях Тані Пренткович

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Таня Пренткович
Таня Пренткович / Фото з соціальних мереж

За життям Тані Пренткович стежать сотні тисяч людей. Наразі вона успішна інстаграм-блогерка, засновниця піар-агенства, власниця мережі ресторанів та щаслива мама. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Таня розповіла про те, як починала свою кар'єру та на що довелося піти.

Таня розповіла, що після повернення з Польщі, де вона навчалася, їй потрібна була робота. Вона не мала бажання знов працювати офіціанткою, тоді її чоловік Орест запропонував продати свої старі речі в інтернеті. 

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Їй сподобалася ідея, тож, незабаром вона створила сторінку і почала продавати речі. А коли закінчилися власні речі, то Таня з Орестом почали купувати нові партії одягу на секонд-хендах. Проте це виявилося не легкою справою, і для того аби витримати конкуренцію та розвиватися вони з чоловіком працювали безперестанку.

Ми з Орестом почали їхати на стокові точки та секонд-хенди. Саме з секондами в нас пов'язано багато цікавих історій. Це був класний бізнес, але надзвичайно важкий. Насамперед, фізично важкий, до того ж, люди були дуже злі, постійно штовхались, сварились,
– згадала Таня.

Коли ж вони з чоловіком вирішили завести дитину, то бізнес довелося закрити. Як сказала Таня, це надто небезпечна робота для вагітної. Згодом вони наважилися і відкрили мережу ресторанів східної кухні Tiger.

Повне інтерв'ю програми "Теорія великого виклику" з Танею Пренткович – читайте тут.

Дивіться відео інтерв'ю з Танею Пренткович:

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини України Бізнес Інтерв'ю Instagram Тернопіль
Джерело: 24 канал
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