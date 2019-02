Від звичайного життя до небачених висот: топ-5 українських моделей, які підкорили світ

Українські дівчата завжди привертали увагу своєю вродою та чарівністю. Відтак для довгоногих та струнких красунь, найбільш популярною професією завжди залишався моделінг. Однак ця професія не є надто легкою, а потребує титанічної праці та багато зусиль. Хто з українських моделей досягнув успіху – читайте у нашому матеріалі.

Українські моделі на світових подіумах, уже давно не у є рідкістю. Їхню роботу оцінюють найвідоміші світові дизайнери. З ними співпрацюють найкращі видання. Для нас світ моди – це лише красива картинка, проте, щоб досягнути небачених висот кожна з моделей викладається на максимум. Ми розповімо вам про 5 моделей, які надихають і доводять, що все можливо, якщо дуже сильно у щось вірити та хотіти.

Алла Костромічова

Алла Костромічова – українська модель, яка своїм професіоналізмом та плідною працею підкорила терени фешн-олімпу. Народилася і виросла майбутня модель у Севастополі. Після школи закінчила університет з червоним дипломом, здобувши освіту інженера медичної електроніки.

Почала модельну кар’єру дівчина досить пізно, але про це не жаліє. Вік їй аж ніяк не завадив, а навпаки, стимулював швидко увірватися в роботу і завоювати прихильність найвідоміших дизайнерів та фотографів.

Запрошення на участь у показах Алла отримувала ще коли була студенткою. На другому курсі вона підписала контракт з одним із найкращих агентств Мілана "Why not", а на четвертому курсі вже відправилася в Париж, щоб співпрацювати з модним будинком Givanchy.



Модель Алла Костромічова

Кожен вихід Костромічової на подіум ставав неабияк тріумфальним. Вона брала участь у таких показах, як Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein тощо. Особистий рекорд моделі – 86 дефіле за місяць. Українка – частий гість на обкладинках відомих видань: Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. За версією видання Models.com, Алла Костромічова входить у топ-50 найбільш затребуваних моделей світу.



Алла Костромічова

У свій вільний час Алла захоплюєься різноманітними видами спорту.

Мені нудно займатися чимось одним, тому я чергую заняття пілатесом з грою в теніс. Також я відкрила для себе вейкборд. Цей вид спорту дає чудове навантаження на усі м'язи. Через півгодини після тренування ви будете відмінно почуватися,

– розповідає модель.

Також зірка фешн-індустрії любить проводити свій вільний час за живописом, створюючи неперевершені картини. У 2013 році Алла відкрила власне модельне агентство "KModels". Попри свій щільний графік, вона не любить стояти на місці, тож спробувала себе у ролі телеведучої на шоу "Топ-модель по-українськи", що одразу увінчалося успіхом.



Алла Костромічова на шоу "Топ-модель по-українськи" з колегами та сином

Про сім'ю зірка розповідає мало, однак не тримає у таємниці. У 2015 році топ-модель народила сина Сальваторе. Живе з чоловіком та сином і продовжує розвивати кар'єру в Нью-Йорку.

Для мене успіх вимірюється моїм внутрішнім станом задоволеності. Я намагаюся бути більш вдячна всьому, що у мене є. Зрозуміло, у мене є сім'я, дитина, успішна кар'єра, я живу в Нью-Йорку, але цього недостатньо, мені завжди потрібно якесь нове досягнення, я завжди думаю про щось наступне,

– зазначила Костромічова.

Аліна Байкова

Аліна Байкова – українська модель, яка досягнула світового рівня в модельному бізнесі. Її знає чи не кожна американська зірка, адже Байкова не оминає зіркові заходи.

Народилася дівчина у Кропивницькому. Враховуючи скрутну ситуацію в сім'ї, дівчина після школи подалася в офіціантки. Робота не приносила великого задоволення, натомість давала юній Аліні хоч якісь кошти, якими вона оплачувала навчання. Дівчина згадує, що насправді походить з дуже бідної сім'ї.

Через деякий час казка про Попелюшку увінчалася щасливим квитком у майбутнє. У кав'ярні, де працювала Аліна, власниця замовила працівникам уніформу, тож попросила дівчину пройтися, щоб подивитися, чи все добре "сидить". Вона також була власницею модельного агентства, тож вмить помітила у худенькій дівчинці потенціал.



Аліна Байкова

Згодом Аліна подалася до модельної школи, після чого на 3 місяці відправилася у Китай, а тоді у Францію. Українська дівчина справила на усіх дизайнерів надзвичайне враження. Тендітна та скромна Аліна немов причарувала усіх своїм шармом та бездоганною роботою. Робота кипіла настільки, що у дівчини день був розписаний погодинно.

У Парижі Аліна працювала з такими брендами, як Hermès і Zuhair Murad, у Мілані – з Calvin Klein і Armani. З 2011 року модель брала участь у показах моди по всьому світу: Нью-Йорк, Лондон, Мілан, Париж тощо.

Я дуже мало сплю, бо боюся, що таким чином пропущу життя. Коли прокидаюся – дивлюся новини. Я цікавлюся політикою. Читаю Time, The Economist і The New York Times. Дуже важливо знати, що відбувається в світі. Також я обов'язково займаюся спортом: бокс, кікбоксинг, армійські тренування, пробіжка. А з 8 ранку починається повноцінний робочий день,

– заявила модель в одному з інтерв'ю.

Байкова успішна не лише як топ-модель, але як бізнесвумен. У дівчини є маленьке дітище – квітковий додаток Alina's Flowers, через який можна замовляти букети квітів або ж самому створювати за бажанням.

Дівчину нерідко можна побачити у товаристві маленьких діток з Африки, куди вона постійно їздить на волонтерських засадах.

Зараз Аліна часто приїжджає в Україну попри те, що проживає у Нью-Йорку. Її можна помітити на кожному тижні моди Ukrainian Fashion Week, де дівчина відкриває показ українського дизайнера Ельвіри Гасанової.



Аліна Бойкова на показі Gasanova

Сніжана Онопко

Сніжана Онопко – українська модель, яка відома кожному, хто цікавиться фешн-індустрією. Її запалом до роботи та працею неможливо не захоплюватися, адже Сніжана потрапила в рейтинг "Топ-10 найуспішніших моделей світу".

Спокійне та умиротворене життя дівчина проводила у Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Однак її юність пройшла далеко за межами рідного дому. У підлітковому віці Сніжана полетіла в Японію підкорювати модні подіуми. Проте життя не завжди зустрічає нас із широко відкритими обіймами, тому через деякий час дівчина повернулася в Україну.

В Україні за покликом долі вона зустрілася з представником модного агентства, який вмовив дівчину відправитися з ним до Нью-Йорка. Після роботи з відомим фотографом, Сніжану помітив італійський Vogue, який подарував українській красуні обкладинку на журналі.



Сніжана Онопко на обкладинці Vogue Italia

З 2005 року Сніжана дефілювала на таких показах, як Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld, Prada, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara та інші. Модель неодноразово прикрашала обкладинки іменитих видань – Harper’s Bazaar, L’Officiel, Elle.

За один вихід на подіум модель отримувала десятки тисяч доларів. За рекламні контракти – сотні тисяч доларів. У 18 років Сніжана придбала перший автомобіль Bentley, після чого кількість автівок лише збільшувалася. "Дівчина на мільйон" дозволила собі власний автомобіль Rolls-Royce. Згодом супермодель заробила на цілий автопарк.

Мрії здійснюються, якщо дуже сильно у них вірити,

– заявляє Сніжана.



Сніжана Онопко

Присвятивши модній індустрії понад 10 років, модель стала менше з'являтися на показах, натомість більше часу приділяє особистому життю. Однак влітку 2018 року модель повернулася, щоб нагадати про себе, підписавши контракт із модним агентством у Мілані, знявшись у рекламі бренду Fausto Puglisi.

Елла Кандиба

Елла Кандиба – українська модель, яка з 17 років почала дефілювати на показах Chanel. Дівчина змалечку цікавилася модою, адже її старша сестра працювала у відомому міжнародному агентстві IMG.

Після першого вдалого старту юна модель успішно з'являлася на показах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Ellie Saab, Moschino, Roberto Cavalli, Mulberry, Jil Sander, Yves Saint Laurent. За чутками, дівчина є улюбленицею Карла Лагерфельда і Рікардо Тіші.

Карл Лагерфельд – це Бог в індустрії моди. Донателла Версаче – найжіночніша з усіх. Рікардо Тіші – відкритий, шалено талановитий і один з моїх найулюбленіших дизайнерів,

– заяляє Елла.

Найвідомішою її рекламною кампанією є зйомка для Etro, яку проводив знаменитий фотограф Маріо Тестіно.

В одному з інтерв'ю модель заявила, що любов – надзичайно невимовне відчуття. За її словами, для жінки любити і бути коханою – неймовірно важливо. Тож після майже 10-річної кар'єри, модель міланського агентства Next, яка об'їздила весь світ і познайомилася з найбільш значущими фігурами модного бізнесу, обрала палке кохання та домашній затишок. Елла одружилася і зараз будує кар'єру та проживає в Україні.

Ірина Кравченко

Ірина Кравченко – найбільш затребувана українська модель на найвизначніших показах. Її можна побачити майже на кожному тижні моди. У модельний бізнес рудоволоса дівчина потрапила у 23 роки. До цього часу вона працювала вчителем малювання у школі.



Ірина Кравченко

Від моделінгу дівчина бере максимум –подорожує та заробляє кошти. За її словами, фотосесія – це окремий вид мистецтва.

Завдяки моделінгу я позбулася комплексів. У мене був страх спілкування, коли ти не можеш відкрити двері і познайомитися з новими людьми. Іноді я навіть не могла рот відкрити, щоб заговорити. Зараз все це минуло, тому що моя робота передбачає два варіанти – або ти цього позбудешся, або до побачення,

– розповіла Ірина.

На рахунку моделі – сотні показів на Тижні моди в Нью-Йорку, Лондоні і Парижі, незліченна кількість професійних фотосесій у найтоповіших fashion-фотографів, рекламні кампанії преміум-брендів і вигідні співпраці з Будинками моди.



Ірина Кравченко

Їй випала честь відкривати показ Alexander Wang. Після успішного дефіле на українку посипалися запрошення на покази: Marc Jacobs і Victoria Beckham, Roberto Cavalli і Prada, Chanel і Kenzo, Valentinо і Miu Miu, Jil Sander і Diane von Furstenberg. Вона почала працювати з такими видатними моделями, як Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Карлі Клосс, Кендалл Дженнер та іншими.



Ірина Кравченко

Ірина дуже прагматична і водначас весела людина. Вона бешкетує на бекстейджі, любить готувати, займається вдома йогою, ходить в тренажерний зал, обожнює кішок і досі не припиняє малювати.



Апартаменти Кравченко у Нью-Йорку