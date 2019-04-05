Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama

Нещодавно популярний гурт Lama презентував ритмічну пісню "Дим". Це перша композиція, яку артисти показали після майже річної паузи у медіапросторі. Журналісти LifeStyle24 поспілкувались із незмінним лідером гурту Наталією Дзеньків, від якої дізнались чимало творчих секретів.

Гурт Lama – один із популярних колективів, чиї пісні залюбки наспівують меломани. Після своєрідної перерви на телебаченні артисти готують до презентації новий альбом із ритмічними треками. Які творчі плани є у гурту Lama, чому колектив ніколи не візьме участь у Євробаченні та чим завершився гучний скандал із російською співачкою – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з Наталією Дзеньків.

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Ви самотужки написали пісню "Дим", яка увійде до нового студійного альбому. Чи всі треки платівки будуть вашого авторства?

Більшість пісень були написані у співавторстві з моїм продюсером Віталієм Телезиним. Він завжди писав музику, а я – тексти. Останнім часом, років 4 – 5, я пишу їх сама повністю. А Віталік продюсує, робить аранжування, зведення, інколи сам грає на інструментах.

У квітні відбудеться презентація кліпу до пісні "Дим". Чого очікувати прихильникам від цієї відеороботи?

Ми вже повністю відзняли кліп, робота йде над монтажем. Це буде цікаво, бо у відео я буду іншою, аніж мене звикли бачити.

Я матиму різні образи. Моментами мій стиль буде незмінним, бо це є частинкою мене, але будуть кадри, де я постану кардинально іншою, що зможе здивувати глядача. Не знаю, як це сприйметься, але мені дуже хотілось щось змінити.

Я експериментую зараз в піснях, музиці, образах, але водночас повертаюсь до того, що вже було. Маю на увазі зовнішній вигляд, адже все органічно дивиться, зокрема, моє довге волосся. Це частина мене, і я з ним почуваюсь дуже природно.

Як Ваше повернення після своєрідної творчої паузи сприйняли прихильники і колеги з шоу-бізнесу?

Це не зовсім моє повернення на велику сцену. Справа в тому, що я пропала з медіапростору. Бо варто випустити пісню, наприклад, "Привіт, привіт", яка дуже красива, атмосферна, але повільна. Відповідно радіостанції не беруть її в ефір і там мене вже немає. Таке ж стосується і телеканалів: кліп не форматний, темний, португальський ліс, все в тумані і це не те, що може давати рейтинги.

Але я завжди була ротованим артистом, входила до топ-3 в чартах. Але варто випустити ліричну пісню, яку не звикли бачити люди чи програмні директори телеканалів чи радіо, і тут ти вже зникаєш.

При цьому мої концерти як були, так і є. Ми записуємо альбом, я пишу пісні, треки на замовлення. І ось ця пісня "Дим", сподіваюсь, буде більш сприятлива для медіа. Вона простіша, драйвова і, думаю, в неї гарне майбутнє.

Власне, там не тільки простота закладена, але й глибокий зміст. Я писала пісню не просто про кохання, а про психологічну рису жінок, які тяжіють до поганих хлопців. Тобто слова "курити" і "дим" є уособленням шкідливих звичок. Можливо, кожна жінка стикалась з тим, що її манило не до тих, хто цінував, обожнював, дбав, не до тих, хто є сім’янинами та готові зірку з неба знести. Натомість їх тягне до якогось егоїста розтатуйованого чи ще когось (сміється).

Взагалі є дослідження британських вчених, які дійшли до висновку, що такі чоловіки асоціюються у жінок з мужністю, впевненістю. Вони їх обирають для того, щоб було конкурентоспроможне і життєдайне потомство. Але насправді з такими хлопцями каші не звариш, тільки втрачені роки. Тому треба жінкам обирати таких чоловіків, з якими вони будуть отримувати насолоду від життя.

Мене насправді продюсер Віталій Телезин відмовляв від цього слова. Тому у нас були дві версії цієї пісні: в одній співалось "любив ти чи не любив". Але я розуміла, що ця версія досить хитка, немає в ній якоїсь конкретики, якоїсь родзинки, яка б зачепила. Розумію, що слово "курив" не зовсім пасує Lama. Але всі слова я взяла з життя.

У цій пісні кожна людина може замінити це слово тим, яке близьке до її ситуації. Суть у тому, що такі люди витягують із тебе життя і ти не маєш задоволення ні в роботі, ні у буднях.

Слухайте нову пісню Lama "Дим": аудіо

Ви пишете чимало авторських пісень. Де краще творити – на морі чи в горах?

Ой, це не обов’язково гори чи море. Можна прокинутись посеред ночі і почати наспівувати пісні. Або ж після розмови записати щось. Багато є джерел для натхнення, і це не тільки природа.

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А як щодо особистого критика? Чи маєте Ви людину, з якою радитесь щодо творчості?

В нас є своє коло однодумців. Це і Віталій Телезин, мій продюсер, і наше близьке оточення. Мама може допомагати в цьому. Але рішення все одно ми самі ухвалюємо.

Нещодавно завершились зйомки різдвяного кіно "Тільки диво", де Ви дебютували як акторка. Прем'єра запланована на грудень 2019 року. Які враження залишись у Вас від зйомок?

Це була дуже вдала для мене роль, бо я з дитинства мріяла бути сніговою королевою. Така мрійниця була, та і зараз такою ж залишилась (сміється). Змалку дуже любила казки, на папері відтворювала ці образи. Тому ця роль була для мене дуже рідною. Якось взагалі все дуже швидко відзнялось. І враження залишись просто фантастичні.

Це для мене був важливий крок, бо в кіно я раніше ніколи не знімалась. І навіть хвилювалась перед тим.

Наша композиція "Привіт, привіт" стане саундтреком до цього фільму. Пісня і за текстом, і за мелодією дуже пасує туди.

Ви згадали про хвилювання. Як долаєте його перед виходом на сцену?

Хвилювання завжди є. Чим менше ти виступаєш, тим у тебе більший мандраж.

Але я цікавлюсь психологією, медитую, займаюсь своєю особистістю, тому можу себе опанувати таких випадках. Головне – мати цю впевненість і позитивний настрій.

Перед виходом на сцену я свою групу налаштовую на хороше, якщо це якийсь відповідальний концерт, як це було у Лондоні. Всі вони нервували, а я навпаки – відчувала таку силу, впевненість, що передала це хлопцям.

Чи у всіх ситуаціях Ви зберігаєте спокій? Адже відомо, що у вашій творчості мав місце і неприємний інцидент із судовою тяганиною. Кілька років тому російська співачка "Лама" звинуватила ваш гурт у крадіжці назви. Чи завершився цей конфлікт у суді?

Цей конфлікт… Все почалось з того, що вона фактично хотіла відібрати в нас назву. Взагалі ми Lama придумали давно. Перед тим ми давали запит, чи хтось цю назву не використовує, щоб уникнути плагіату. А потім раптово, коли я стала популярною після пісні "Моє серце", мені подзвонили з Росії і заявили про крадіжку назви гурту.

Почалися судові позови проти нас, і ми були вимушені відстоювати свої права і честь у суді. Все завершилось тим, що всі ті інстанції ми виграли. Але їх це мучить і вони інколи виринають на горизонті. Але я би вже на це не реагувала.

Судове засідання відбувалось в Україні, в Києві. На той момент, коли з'явились претензії у російської виконавиці, наші пісні були в багатьох ефірах, що підтвердили всі українські радіостанції і телеканали. Я на той момент вже була найротованішим українським артистом.

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І наостанок: зараз топ-темою в українському шоу-бізнесі є скандальна відмова від участі в Євробаченні-2019. Чи хотіли Ви колись потрапити на це шоу і чи слід чекати гурт Lama на тій сцені?

Я від початку розуміла, що такі конкурси не є майданчиком для моєї творчості. Не розумію цього шоу та що від нього очікувати. Це мені було не до душі. Мене запрошували у 2016 році (взяти участь у Євробаченні, – LifeStyle 24), я від цього відмовилась.

Це зайві нерви і ти витрачаєш свій ресурс не туди, куди треба. Тому я краще свої сили буду витрачати на студії, на записи нових пісень.

Добре, коли ти туди йдеш, все оплачується гідно. А так: за що туди їхати? І коли ти виграєш там, якщо зірки так складуться, то повертаєшся як герой України, а отримаєш якесь 20-те місце – зітруть на попіл. Як було з "Гринджолами", групи фактично немає після того Євробачення.