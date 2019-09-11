Відпочинок у Греції: найкращі місця, які запам'ятаються на все життя

Греція – це єдина країна у світі, де кількість туристів вдвічі перевищує місцеве населення. Це й не дивно, адже гірські пейзажі, античні міста та чисті пляжі зачаровують своєю красою. Lifestyle24 зібрав найкращі місця Греції, аби ваш відпочинок запам'яталась надовго.

Акрополь

Фантастичне місце, яке вважається візитною карткою столиці Греції – міста Афіни. Тисячі туристів з усього світу приїжджають сюди щороку, аби насолодитись історичними спорудами.

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Спершу місце слугувало резиденцією для правителя. Згодом воно перетворилось на невеличке містечко. Щоправда, через різноманітні катаклізми та війни від більшості розкішних споруд залишились лише руїни. Та все ж вони і в такому стані вражають своєю красою.



Акрополь

Афінський Акрополь славиться 21 історичним об'єктом. Однією з найвизначніших та найбільших пам'яток є Парфенон – це храм, який присвячений Афіні. Його будівництво відбувалось у 447 – 438 роках до нашої ери.



Руїни відомого храму Парфенон

Пам'ятка завширшки 31 метри та заввишки 70 метрів повністю оздоблена мармуром. Раніше серед 46 колон там стояла розкішна 12-метрова статуя богині Афіни з дерева, золота та слонової кістки.



Пам'ятка, яка присвячена Афіні



Будівля храму Парфенон повністю оздоблена мармуром

На південно-східному схилі пагорба розташований театр Діоніса, який вміщує майже 17 тисяч глядачів. Місце також славиться цінними святилищами Зевса, Асклепія, Нікі Аптерос, Діоніса, Пандіона і Аглаври.



Театр Діоніса

Подорож в Акрополь вам запам’ятається надовго, адже окрім цінних пам'яток архітектури там відкриваються неймовірні пейзажі на Афіни.

Храм Зевса в Олімпії

Храм Зевса славиться на весь світ своїми неймовірними масштабами. Він вважається найбільшим у всій Греції, адже його розміри більші від Парфенона в Акрополі.



Храм Зевса

Будівництво храму довжиною 107 метрів та шириною 41 метр почалось ще VI столітті до нашої ери і тривало 650 років.

Раніше всередині пам'ятки стояли дві величезні статуї Зевса Олімпійського та імператора Адріана із золота і слонової кістки. На жаль, вони не збереглися до нашого часу. Від храму залишились лише 15 із 104 величезних 17-метрових колон.



Від храму залишилось лише декілька величезних колон

Острів Санторіні

Не знаєте який курорт обрати для відпочинку? Тоді неодмінно відправляйтесь на казковий острів Санторіні. Адже там у спокійній атмосфері ви зможете насолодитись неймовірними пейзажами й неповторною архітектурою.

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Що цікаво, у деяких місцях острова навіть заборонено їздити автомобілем, щоб не заважати відпочивати туристам.



Санторіні вважається ідеальним місцем для спокійного відпочинку

Острів зачаровує вузькими вуличками, невеликими будиночками з синіми вікнами та дверима, а також унікальним кольором морської води.



Острів славиться будиночками з синіми дахами та вікнами

Окрім цього, у Санторіні можна побачити цінні пам'ятки архітектури, до прикладу, археологічний заповідник Акротирі, церкву Агіу Міна, монастир Іллі Пророка та особняк Джорджа Емануеля Аргіроса.



Неймовірні пейзажі на острові Санторіні

Стадіон Панатінаїкос

Це єдиний у світі стадіон, який повністю оздоблений білим мармуром. Його збудували в Афінах з решток давньогрецького стадіону, а тому він вважається одним із найстаріших на всій Землі.



Стадіон Панатінаїкос

Що цікаво, саме через свій немалий вік бігові доріжки не відповідають сучасним стандартам.



Один з найстаріших стадіонів у світі

Стадіон може вмістити на 50 горизонтальних мармурових рядах майже 80 тисяч вболівальників.



Панатінаїкос вміщує майже 80 тисяч глядачів

У 1896 році на стадіоні Панатінаїкос відбулись перші у сучасній історії Олімпійські ігри.

Дельфійський театр

Це один з найбільших театрів у Греції, який вміщує п'ять тисяч осіб. Його побудували у місті Дельфі у четвертому столітті до нашої ери. Однак після цього його декілька разів реконструювали.

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Нині театр, здебільшого влітку, продовжує збирати велику кількість людей, адже там відбуваються різноманітні культурні заходи.



Дельфійський театр

Окрім цього, з театру відкриваються неймовірні пейзажі на храм Аполлона та долину оливкових дерев.



Театр може вмістити п'ять тисяч людей

Печера Мелісані

Якщо ви хочете зануритись у гармонію з природою та насолодитись неймовірними краєвидами, тоді вам необхідно відправитись на східне узбережжя грецького острова Кефалонія.



Печера Мелісані

Саме там розташована унікальна печера Мелісані, яка оточена лісами та казковим озером з блакитною водою. Що цікаво, водоймі вже понад 20 тисяч років. Вода там така чиста та прозора, що можна побачити дно на глибині 14 метрів.



У печері надзвичайно чиста вода



Екскурсії на човні у печері Мелісані

Печера Мелісані сформувалась ще понад 30 тисяч років тому в унікальний спосіб. А все завдяки хімічному та механічному процесу руйнування скель.

Греки вірять: якщо закохана пара візьметься за руки і торкнеться води у печері, тоді їхнє кохання буде міцним та вічним.



Печера вражає своєю красою

Острів Родос

Раніше цей острів вважався одним із семи чудес Античного світу, адже саме там стояв гігантський Колос Родоський.



Острів Родос

Нині острів є одним з найпопулярніших місць для відпочинку у Європі. Він розташований у східній частині Егейського моря біля узбережжя півострова Мала Азія.

Тисячі туристів щороку приїжджають у Родос, аби побачити середньовічні будівлі, цікаві археологічні розкопки та насолодитись відпочинком на чистих пляжах.



Острів раніше належав до семи чудес Античного світу завдяки маяку

Фото: Unsplash, Historyplex, Architectureimg, Pixabay, Orange smile, Greeka, Foryou, Siber travel, Focus Greece, Sky news.