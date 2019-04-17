Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт

Успішний дизайнер, мама чотирьох дітей, дружина відомого футболіста та екс-учасниця гурту Spice Girls – Вікторія Бекхем святкує 45-річчя. Ця жінка не тільки своєю працею прикрашає світ, але й доводить, що справжнє кохання здатне підкорити безліч вершин.

На честь дня народження бізнесвумен LifeStyle 24 розповісь вам секрети зірки про те, як поєднати материнство та роботу, знайти свій стиль у одязі та бути кожного дня бажаною для свого чоловіка.

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Вікторія Бекхем – приклад для наслідування багатьох її прихильників. Секрет її щастя – простий. За її словами, вона не намагається боротися з часом та виглядати не на свій вік, а просто насолоджується життям на повну. Чітка організація часу і постійна робота над собою – обов'язковий пункт її щоденного життя.

Секрет щасливого життя подружжя Бекхемів

Роман закоханого подружжя розпочався ще 20 років тому! Фанати екс-футболіста Девіда Бекхема не рідко дивувалися та не могли збагнути, що такий красунчик знайшов у не надто яскравій, завжди насупленій та злій Вікторії. Проте амплуа на фотографіях абсолютно не відповідає подіям у справжньому житті.



Девід та Вікторія Бекхеми / Instagram

Попри те, що ЗМІ неодноразово приписували їхній парі розлучення, вони доводять, що щасливі разом і їхнє кохання щороку стає сильнішим.

Як і більшість жінок, я намагаюся бути ідеальною. Я хочу бути найкращою мамою, найкращою дружиною і найкращим професіоналом. Коли я приходжу додому, то кажу собі: "Відклади телефон. Якщо ти не будеш відповідати на пошту до ранку, нічого не трапиться. Проведи час з дітьми і Девідом",

– розповіла зірка в одному з інтерв'ю.

За словами дизайнерки, вона вважає Девіда найкращим чоловіком і батьком, який завжди її підтримує. Коли вона на роботі, він робить з дітьми уроки і готує їжу, а коли вона вдома, то робить те ж саме.



Подружжя Бекхемів / Getty Images

"Ми з Девідом багато часу веселимося разом. Якби я дійсно була такою похмурою, як виглядаю на деяких з фотографіях папараці, мої діти не були б такими щасливими. І я, звичайно, вже не була б заміжня", – розповіла Вікторія про сімейні стосунки.

Вікторія Бекхем – ікона стилю: як їй це вдається

Дизайнерка пройшла довгий шлях від зірки жіночого поп-гурту Spice Girls до справжньої ікони стилю, яку наслідують дівчата та жінки з усього світу. Образи Вікторії Бекхем одразу після виходу потрапляють у списки найкращих образів тижня, місяця чи навіть року. Багатодітна мама любить носити класику, яка їй, безумовно, дуже личить.



Вікторію Бекхем вважають іконою стилю / Getty Images

Власний бренд Victoria Beckham є уособленням самої Вікторії – увесь одяг дуже ошатний та виточнений. Невід'ємним елементом у кожній колекції залишаються брючні костюми, які дизайнерка часто демонструє на власному прикладі. Дизайнерка від сезону до сезону продовжує відточувати майстерність, зберігаючи у своєму одязі делікатну сексуальність.

"У здоровому тілі – здоровий дух": як Вікторія Бекхем слідкує за своєю фігурою

Незважаючи на свій вік, зірка може похизуватися неабияк стрункою фігурою. Залишатися їй такою допомагають щоденні пробіжки та ранкові тренування.

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Окрім велотренажера Бекхем кожен день проводить на біговій доріжці. Не менше години вона бігає і виконує різноманітні вправи: стрибки, удари, повороти тощо. Що стосується раціону Вікторії, то він дуже простий: дієтичні страви на пару (овочі і риба), фреші, фрукти. Калорійні ласощі вона замінила на заморожений виноград, який за смаком нагадує морозиво.



Вікторія Бекхем неабияк слідкує за своєю фігурою / Vogue

Неодноразово Вікторія Бекхем підкреслювала, що головною системою харчування вважає для себе збалансоване поєднання 4-разового харчування і фізичного навантаження. Найнеобхіднішими у її щоденному тренуванні є вправи – це присідання по 200 повторень кожного дня. Головним у харчуванні на весь день залишається розмір порції не більше 250 грамів і повна відсутність цукру і солі в стравах.

"Три синочки і дочка": як зіркова мама виховує дітей

Дисципліна і режим дня. Підйом, cніданок, виконання домашніх завдань і відбій в чітко відведений для цього час. Цього правила Вікторія навчила усіх дітей в своїй сім'ї, відтак кожен дотримується графіку.



Вікторія Бекхем з дітьми / Vogue

Спорт. Уся сім'я Бекхемів веде активний спосіб життя і займається спортом: тато – футболом, мама – фітнесом, діти – плаванням, а також грають в баскетбол, футбол і теніс.

Бажане треба заслужити. Якщо дитина хоче отримати новий телефон або планшет, зіркова мама пояснює, що його насамперед треба заслужити працею. Відмінне навчання, добрі оцінки та спортивні досягнення – ключ до усвідомлення цінності отримання речей.