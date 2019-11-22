Він заслуговує кращої, – родичка Ліама Гемсворта прокоментувала розлучення з Майлі Сайрус

У Голлівуді не припиняють обговорювати несподіване розлучення актора Ліама Гемсворта та співачки Майлі Сайрус. Досі родичі пари утримувались від коментарів. Однак мовчання порушила Ельза Патакі – дружина Кріса Гемсворта.

Як повідомляє The Daily Mail, про скандальне розлучення вона заговорила на пресконференції в Мадриді. Перед журналістами Ельза Патакі не стримувала свого розчарування від події, однак заявила, що Ліам Гемсворт заслуговує на кращу дружину, аніж мінлива Майлі Сайрус. Водночас вона не приховувала, що актор і досі переживає через крах цих стосунків.

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"Брат мого чоловіка... Після десяти років стосунків, за якими ви всі спостерігали, Ліам трохи засмучений, але добре справляється. Він сильний хлопець і заслуговує кращої дівчини", – зазначила Ельза.

Відомо, що одразу після оголошення про розлучення Ліам Гемсворт несподівано покинув Лос-Анджелес та відправився до свого брата. Тому Ельза Патакі, як ніхто інший, добре знає, наскільки складним був для нього той період.

У сім'ї ми завжди знаходимо підтримку. Ліам приїхав до Кріса, щоб відновити свої сили,

– додала вона.



Кріс і Ліам Гемсворти в Австралії / Instagram / @chrishemsworth

Що відомо про розлучення Ліама Гемсворта та Майлі Сайрус?Вперше про розлучення Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта заговорили у ЗМІ на початку серпня 2019 року. Інсайдери переконували, що зіркова пара, яка демонструвала ідилію на публіці, не змогла вжитись в одному будинку. Саме це, за їхніми даними, було причиною для розірвання шлюбу, що протривав усього 8 місяців. Після такої резонансної заяви у мережі з'явились перші знімки Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались.



Нова обраниця співачки настільки приголомшила світ, що у всіх світових ЗМІ написали про цей роман. На фоні резонансної інформації Діам Гемсворт вирішив поїхати на кілька днів до Австралії. Перед від'їздом актор офіційно подав документи на розлучення з Майлі Сайрус. Водночас Ліам Гемсворт звернувся до журналістів та прихильників не втручатись у його особисте життя і з розумінням віднестись до приватності в складний час.



Наразі Майлі Сайрус зустрічається зі співаком Коді Сімпсоном. А от Ліам Гемсворт сходив на побачення з запальною акторкою Медісон Браун.