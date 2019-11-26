Володимир та Олена Зеленські вирушили в Естонію: який образ обрала перша леді

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Володимир та Олена Зеленські в Естонії / Пресслужба

Президентське подружжя України здійснило чергову міжнародну поїздку. 26 листопада літак з Володимиром та Оленою Зеленськими приземлився у столиці Естонії – Таллінні. У мережі вже опублікували перші фото з офіційної зустрічі.

За даними Адміністрації Президента, зустріч Володимира Зеленського та Керсті Кальюлайд розпочалась з офіційної частини. Після традиційного вітання глави двох держав послухали гімн, після чого завітали в резиденцію очільниці Естонії. Планується, що президенти візьмуть участь в політичних перемовинах та підпишуть двосторонню угоду. 

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Та поки результатів зустрічі ще нема, мережу підкорили перші фото. На кадрах видно, що перша леді України підібрали для міжнародної поїздки зручне та елегантне вбрання. Олена Зеленська вирішила відмовитись від сукні, надавши перевагу світлим широким штанам, стильній теракотовій блузі та білосніжному пальту. Волосся знана українка зібрала у косу, що символічно виглядало в її образі.

Володимир та Олена Зеленські в Естонії
Володимир та Олена Зеленські в Естонії / Пресслужба

Вже на офіційній сторінці в Instagram Олена Зеленська зізналась, що має також заплановані заходи. Перша леді відвідає пологовий будинок та недільну школу української діаспори. Запозичений досвід колег Олена Зеленська планує втілити у свої соціальні проєкти. 

"Сьогодні з офіційним візитом в Естонії. Крім запланованих протокольних заходів, маю намір відвідати пологовий будинок Східно-Талліннської центральної лікарні та ознайомитися з особливостями догляду за породіллями й новонародженими. Впевнена, отримаю цікавий досвід, який зможе стати корисним в українських реаліях. Також зустрінуся з учителями та учнями Української недільної школи "Надія" та поспілкуюся з українською громадою Естонії", – поділилась Олена Зеленська.

Міжнародна поїздка Президента України
Міжнародна поїздка Президента України / Пресслужба

Президенти України та Естонії
Президенти України та Естонії ​/ Пресслужба

Глава Естонії Керсті Кальюлайд обрала не менш ефектний образ для офіційної зустрічі. Перед камерами вона красувалась у жовтій сукні та світлому пальті, які поєднала зі взуттям на невеликих підборах.  

Стильний образ Олени Зеленської
Стильний образ Олени Зеленської / Пресслужба

Олена Зеленська
Володимир та Олена Зеленські / Пресслужба

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Володимир Зеленський Естонія Стиль і мода Олена Зеленська
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