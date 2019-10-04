Вовчиці – не вівці: у Сумах намагались зірвати концерт Олега Винника

Активісти із Сум 3 жовтня намагались зірвати концерт українського виконавця Олега Винника, який нещодавно оскандалився через участь в проєкті "за мир" російського гурту "Мир 519". Артист також уникає питань про російську агресію та анексію Криму.

Відтак представники двох партій "Демократична сокира" і "Правий сектор" влаштували акції протесту, передає видання UA: СУМИ. Активісти зібрались навпроти манежу Сумського державного університету з плакатами, на яких було написано "Крим – це Україна", "Вовчиці – не вівці", "Тай-Тай. Патріотизму дай" та інше. Окрім цього, протестувальники мали із собою віники.

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Асоціацію розумієте? Винник – це віник, які покроково здають Україну, поетапно, помаленьку. Це для того воювали і захищали Украну? Для того, щоб такі як Винник підтримували "русский мир" і на запитання "Чий Крим?" відповідали "Ммм…", отаким макаром?

– обурився голова спілки АТО "Граніт" Вадим Чернявський.

Щодо вимог протестувальників, то голова сумського осередку "Демократична сокира" Сергій Мироненко попросив Винника не робити так, як це було на його пресконференції. "Щоб пан Олег не робив, як на пресконференції, коли він 40 хвилин ухилявся від питань журналістів і розповідав казки. Цю пресконференцію він мів вкласти в 10 секунд, сказати, що Крим – це Україна, а на сході – збройна військова агресія Росії, – наголосив протестувальник.



Протестувальники намагались зірвати концерт Винника / Фото: Сергія Супруна

Концерт повинен був розпочатись о 19:00, втім активісти зібрались там за півгодини до виступу. Незважаючи на протести концерт Олега Винника почався вчасно, але через якийсь час був перерваний на півгодини. Відомо, що під час виступу співака невідомі повідомили в поліцію про замінування будівлі, передає видання "Данкор".

Варто додати, що саме з міста Сум Олег Винник розпочав свій концертний тур "Роксолана". Відповідний відеоролик він розмістив на сторінці в інстаграмі. Наступні концерти відбудуться 18 жовтня у Кропивницькому та 21 листопада у Києві.

Що відомо про скандал з Олегом Винником?

Український виконавець Олег Винник минулого тижня оскандалився через участь в міжнародному проєкті "ВСЕМ МИР", авторами якого є російські музиканти з гурту "Мир 519". Відомо, шо вони активно підтримують політику Кремля. Головними вимогами участі в проєкті став запис звернення артиста до глядачів у студії, де Винник повинен був сказати кілька слів від себе про мир у світі та завершити його фразою "Всім мир" рідною мовою. При цьому, він одягнув білу футболку з цим же гаслом. Що цікаво, у відеофлешмобі також взяла низка одіозних представників російського шоу-бізнесу – російський журналіст Володимир Познер, продюсер Ігор Крутий, виконавці Валерія, Дмитро Маліков, Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Більшість із учасників флешмобу публічно стають на захист агресивної політики Кремля, зокрема, щодо України.

Дивіться відео ВСЕММИР, яке записав Олег Винник:

Одразу ж після участі у відеопроєкті Олега Винника віднесли у базу сайту "Миротворця". Через кілька днів після скандалу Олег Винник разом із своїм продюсером Олександром Горбенком дали термінову пресконференцію, де не відмовились від своїх слів, а відповідальність за дії та слова в Україні перенесли на діючу владу. Олег Винник, зокрема, зазначив, що він "творча людина, а не людина політики", уникнув відповіді на питання, чи є Росія агресором для України, а на питання "Чий Крим" лаконічно відповів "Мій". Щодо гастролів, то команда Винника має тверду прозицію протягом багатьох років не давати концерти у Росії та Криму незважаючи на гарантії замовників про повну конфіденційність.