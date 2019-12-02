Wizz Air організував розпродаж квитків зі знижкою 30%: підбірка найдешевших перельотів з України

Лише сьогодні, 2 грудня, авіакомпанія Wizz Air організувала розпродаж авіаквитків. Акція називається "рожевий понеділок", яка дає 30% знижки на польоти для всіх відвідувачів сайту.

Знижка 30% на купівлю авіаквитків діє до другої години ночі 3 грудня, також вона працює для членів Wizz Discount Club.

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Так, більша різниця і знижка відчутні при купівлі дорожчих квитків. Але також і на бюджетних рейсах можна зекономити. Найдешевші ціни на квитки є у березні. Редакція LifeStyle 24 переглянула сайт Wizz Air, щоб проаналізувати куди саме і з яким бюджетом можна полетіти у період з грудня 2019 до березня 2020 року.

Львів – Лондон – Львів

Цікаво те, що одними з найдешевших квитків є переліт до Лондона. Зі Львова це буде коштувати близько тисячі гривень. Додамо, що для поїздки у Великобританію – обов'язково треба мати візу. Як отримати туристичну візу самостійно – читайте тут.

Львів – Вільнюс – Львів

Переліт до столиці Литви 24-27 січня коштуватиме зі знижкою близько 1050 гривень.

Київ – Відень – Київ

На скріншоті: 4-10 лютого, 1240 гривень.

Львів – Ларнака – Львів

На скріншоті: 9-13 грудня, 1340 гривень.

Львів – Франкфурт Хан – Львів

На скріншоті: 2-6 березня, 750 гривень.

Київ – Рига – Київ

На скріншоті: 4-8 лютого, 1050 гривень.

Київ – Афіни – Київ

На скріншоті: 17-24 грудня, 1540 гривень.

Львів – Вроцлав – Львів

На скріншоті: 9-16 лютого, 540 гривень.

Додамо, Wizz Air дозволяє брати в салон одну сумку розміром максимум 40х30x20 см без оплати послуги пріоритетної посадки. Отже, якщо ви берете валізу на ручну поклажу, за неї також доведеться доплатити.

Куди літає Wizz Air з Києва / інфографіка 24 каналу



Куди літає Wizz Air зі Львова / інфографіка 24 каналу



Куди літає Wizz Air з Харкова, Одеси та Запоріжжя / інфографіка 24 каналу

Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан.Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У 2018 році оборот компанії склав €1,948 млрд, чистий прибуток склав €275.1 млн.