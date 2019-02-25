Я не бита на політичній арені, – MARUV гостро прокоментувала відмову від Євробачення-2019

Співачка MARUV, яка, за результатами голосування зіркового журі та глядачів, виборола можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2019, відмовилась від шоу. Зірка вирішила пояснити прихильникам ситуацію.

За її словами, зустріч з представниками Національної суспільної телерадіокомпанії тривала близько 7 годин. Обидві сторони обговорювали договір, в якому прописані всі умови, за яких MARUV мала б представляти країну на Євробаченні-2019. Однак перемовини завершились без очікуваного результату.

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Чимало українців підозрювали, що концерти в Росії могли стати причиною розбіжностей під час зустрічі. Однак MARUV запевнила, що не вони змусили її відмовитись від участі в міжнародному шоу.

"Як раніше я говорила, відмова від концертів у Росії не була для нас принциповою. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стануть для мене кабальними. Я – громадянка України, сплачую податки і щиро люблю державу. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені", – заявила MARUV.

Зірка подякувала всім прихильникам, які віддали свої голоси за неї у фіналі Національного відбору.

Прошу вас прийняти цей факт і не йти на конфронтацію. Це даність сьогоднішнього дня. Я хочу дарувати свою творчість без цензури,

– заявила MARUV.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?

За результатами голосування, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Відтак саме ця епатажна артистка повинна була представляти Україну на міжнародному шоу.



Після прямого ефіру чимало українців виступили проти того, щоб MARUV їхала на пісенний конкурс до Тель-Авіва. Причиною критики стало те, що співачка продовжує гастролювати Росією та переконана, що виступами на території країни-агресора сприяла "миру між країнами". Водночас вона без вагань заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі.