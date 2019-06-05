Як носити класичні костюми: ефектний приклад Олени Зеленської

Олена Зеленська у передвиборчій кампанії не уникала публічних виходів та підтримувала чоловіка на всіх важливих етапах. Тепер, коли Володимир Зеленський став президентом, перша леді України взялась виконувати свої обов'язки та вирушила з ним у першу міжнародну поїздку до Брюсселя. Там глава держави вже встиг заявити про курс України до Європи та НАТО, а Олена продемонструвала стильне вбрання.

Перша леді України постала перед камерами у штанному костюмі та білосніжній футболці. До трендового одягу Олена Зеленська підібрала кросівки та стильну коричневу сумку. У Брюсселі вона зустрілась з главою Місії України при НАТО Інною Пристайко та дружиною посла України в Бельгії Тамарою Точицькою.

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Олена Зеленська у Брюсселі / Instagram / @olenazelenska_official



Стиль першої леді України / Instagram / @olenazelenska_official

Та це не єдиний костюм у гардеробі першої леді України. Раніше вона поставала перед камерами у червоному вбранні з подовженим піджаком, яке поєднала з чорною блузкою. А от на виборчу дільницю Олена Зеленська прийшла у м'ятному костюмі з білою футболкою.



Володимир Зеленський з дружиною Оленою / Getty Images



Вибори президента України: стиль Олени Зеленської / Getty Images

Ймовірно, костюми стануть своєрідною візиткою Олени Зеленської. Водночас в одному нечисленних інтерв'ю перша леді України зізналась, що її образ – це відображення власного бачення стилю, адже вона не прагне наслідувати інших перших леді.

В будь-якій країні перша леді – це жінка, яка грає важливу роль в житті президента. Що стосується іміджу, я не намагаюся слідувати чиємусь стилю і не намагаюся когось копіювати. Щоб розуміти якісь протокольні нюанси і вникнути в цю тему, я, звичайно, подивилася кілька фотографій, але не більше,

– наголосила Олена.



Олена Зеленська на інавгурації президента України / Instagram / @olenazelenska_official