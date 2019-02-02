Як приготувати капкейки: рецепт популярного десерту

Капкейки – це солодкі та пухкі тістечка, які прикрашаються кремом. Десерт є ідеальним доповненням до кави чи чаю. Як правильно приготувати капкейки в домашніх умовах – читайте у нашому матеріалі.

Інгредієнти, які потрібні для приготування капкейку – досить прості. Їх можна знайти на кухні в кожної господині, яка любить пекти десерти. До того ж, на приготування капкейків йде зовсім не багато часу.

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Як приготувати класичний капкейк

Інгредієнти для тіста:

200 г вершкового масла;

400 г борошна;

300 г цукру;

240 мл молока;

2 яйця;

2 ч. л. розпушувача;

дві дрібки солі.

Рецепт приготування класичних капкейків:

1. Збийте масло і цукор до такої консистенції, щоб цукор повністю розчинився.

2. Додайте яйця і сіль і знову збивайте.

3. Просійте борошно, перемішайте з розпушувачем і влийте молока. Тісто перемішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок.

4. Тісто залийте у паперові формочки для кексів. Наповнюйте тістом трохи більше, ніж на половину.

5. Поставте у розігріту духовку при температури 175 С на 30 хвилин.

Інгредієнти для крему:

300 г вершкового сиру;

100 г цукрової пудри;

100 мл вершків;

1 ч. л. ванільного цукру.

Рецепт приготування крему:

1. Збийте у міксері 300 грамів холодного вершкового сиру і 100 грамів цукрової пудри.

2. До однорідної маси додайте 100 міліграмів холодних вершків і збивайте до того часу, поки крем не стане пишним.



Рецепт класичного капкейку



Класичний капкейк

Як приготувати шоколадний капкейк

Інгредієнти на 15 порцій для тіста:

100 г вершкового масла;

60 г темного шоколаду;

100 г цукру;

2 яйця;

130 г муки;

50 г какао-порошка;

100 г сметани;

1 ч.л. розпушувача.

Рецепт приготування шоколадних капкейків:

1. Масло і шоколад подрібніть і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці.

2. Розтоплену шоколадну масу залишаємо на 5 хвилин вистигнути.

3. До маси додаємо цукор, ретельно перемішуючи.

4. Додаємо яйця та сметану.

5. Муку, какао та розпушувач додаємо до тіста і перемішуємо.

6. Тісто викладаємо у формочки і випікаємо при температурі 180 С. Час приготування 25-30 хвилин.

Інгредієнти для крему:

50 г вершкового сиру;

80 г вершкового масла;

80 г цукрової пудри;

80 г темного шоколаду.

1. Розтопіть шоколад на водяній бані.

2. Вершкове масло та вершковий сир збийте міксером.

3. Додайте цукрову пудру і охолоджений розтоплений шоколад.



Рецепт шоколадого капкейку



Шоколадний капкейк

Як приготувати морквяний капкейк

Інгредієнти на 8 порцій для тіста:

200 г пшеничної муки;

100 мл олії;

40 г родзинок;

50 мл молока;

1 ч. л. імбиря;

2 ч. л. розпушувача;

200 г моркви;

100 г цукру;

1 яйце;

1 г ваніліну;

1 ч. л. кориці.

Рецепт приготування морквяних капкейків:

1. Змішайте муку з розпушувачем і додайте ванільний цукор, корицю, імбир та перемішайте до однорідності.

2. Змішайте яйце з цукром та збийте виделкою так, щоб утворилася яєчна піна. Додайте туди олію без запаху і знову збивайте.

3. Додайте рідину до сухої суміші і перемішайте.

4. Почистіть та натріть дрібно моркву. Додайте до тіста.

5. Додайте тепле молоко і перемішайте.

6. На 10 хвилин залийте родзвинки кип'ятком, висушіть і додайте до тіста.

7. Викладіть по 1 ложці тіста у паперові формочки.

8. Випікайте кекси 25-30 хвилин.

Інгредієнти для крему:

170 г вершкового сиру;

55 г вершкового масла;

50 г цукрової пудри.

1. Змішайте холодний сир, м'ягке масло та цукрову пудру до однорідної маси.

2. За допомогою кондиторського мішка прикрасіть капкейки кремом.



Рецепт морквяного капкейку

Дивіться відео, як приготувати морквяні капкейки:

Дивіться фото, як можна красиво прикрасити капкейки:



Оформлення капкейків



Як прикрасити капкейки



Оформлення капкейків



Як прикрасити капкейки



Як оформити капкейки

Смачного!