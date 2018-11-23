Як проходить Чорна п’ятниця в Україні: журналістка розповіла деталі

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Чорна п’ятниця в Україні
Чорна п’ятниця в Україні / 24 канал

23 листопада в Україні проходить Чорна п'ятниця. Відзначимо, що українські продавці не пропонують людям надзвичайно великих знижок, проте люди зізнаються, що дуже раді хоча б трохи низьким цінам.

Не дивлячись на помірні ціни, людей дуже багато навіть у середину робочого дня, розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Переважно покупці пропонують своїм клієнтам знижки близько 15-20-30%. Українці запевняють, що на такі знижки і очікували, адже більшим знижкам не довіряють. Вони кажуть, що якщо продавці пропонують величезні знижки, то швидше за все, цей товар вже не потрібний – це якісь залишки попередніх сезонів або неходові розміри.

Купівля одягу / фото sunmuseum
Купівля одягу / фото sunmuseum

Тим не менше українці дуже заощадливі, оскільки говорять, що не готові витрачати гроші за непотрібний товар навіть за умови, якщо річ коштує півціни.

Чорна п'ятниця / фото engbu
Чорна п'ятниця / фото engbu

Вражає і те, що молоді українці йдуть в ногу з усім Західним світом – дають "друге життя" одягу та взуттю. Люди підтверджують, що готові купувати вже вживаний одяг, якщо він буде в гарному стані. А також зізнаються, що могли б і свій одяг продавати в інтернеті іншим покупцям.

Одяг
Одяг "другого життя" / фото mukachevo.net

Додамо, що у Європі нині проходить акція, учасники якої заохочують в цей день взагалі відмовлятися від покупок, цим самим підвищувати культуру споживання товарів. Адже, за їх словами, наші світові ресурси обмежені, а в інших країнах є люди, які не можуть собі дозволити хоча б чогось необхідного. 

Нагадаємо, в торговельному центрі у штаті Алабама у "Чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, покупці почали сваритися. Тоді через деяких час один із них відкрив вогонь. Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка.

Теги: Новини України LifeStyle Гроші Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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