Як проходить Чорна п’ятниця в Україні: журналістка розповіла деталі

23 листопада в Україні проходить Чорна п'ятниця. Відзначимо, що українські продавці не пропонують людям надзвичайно великих знижок, проте люди зізнаються, що дуже раді хоча б трохи низьким цінам.

Не дивлячись на помірні ціни, людей дуже багато навіть у середину робочого дня, розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні

Переважно покупці пропонують своїм клієнтам знижки близько 15-20-30%. Українці запевняють, що на такі знижки і очікували, адже більшим знижкам не довіряють. Вони кажуть, що якщо продавці пропонують величезні знижки, то швидше за все, цей товар вже не потрібний – це якісь залишки попередніх сезонів або неходові розміри.



Купівля одягу / фото sunmuseum

Тим не менше українці дуже заощадливі, оскільки говорять, що не готові витрачати гроші за непотрібний товар навіть за умови, якщо річ коштує півціни.



Чорна п'ятниця / фото engbu

Вражає і те, що молоді українці йдуть в ногу з усім Західним світом – дають "друге життя" одягу та взуттю. Люди підтверджують, що готові купувати вже вживаний одяг, якщо він буде в гарному стані. А також зізнаються, що могли б і свій одяг продавати в інтернеті іншим покупцям.



Одяг "другого життя" / фото mukachevo.net

Додамо, що у Європі нині проходить акція, учасники якої заохочують в цей день взагалі відмовлятися від покупок, цим самим підвищувати культуру споживання товарів. Адже, за їх словами, наші світові ресурси обмежені, а в інших країнах є люди, які не можуть собі дозволити хоча б чогось необхідного.

Нагадаємо, в торговельному центрі у штаті Алабама у "Чорну п'ятницю", яка розпочалась вночі 22 листопада, покупці почали сваритися. Тоді через деяких час один із них відкрив вогонь. Внаслідок дій стрільця поранень зазнали 18-річний хлопець і 12-річна дівчинка.